Право на установку вендинговых аппаратов в парке разыграют среди московских инвесторов

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«Представителей малого и среднего бизнеса приглашают к участию в аукционах на право размещения в Измайловском парке четырех торговых автоматов: трех с прохладительными напитками и одного со снековой продукцией», - уточнил он.

Щербаков добавил, что победитель сможет установить вендинговый автомат со снеками рядом со входом в парк около Круглого пруда. Автоматы с напитками разместят рядом с Круглым прудом, шахматным павильоном и на Северной площади. Их ассортимент может состоять из питьевой воды, кваса, соков и других безалкогольных напитков.

Заявки на участие в торгах будут принимать до 6 октября. Для этого нужно иметь регистрацию на торговой площадке «Росэлторг» и усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее Москва выставила на торги 40 машино-мест на паркинге в районе Строгино. Автостоянку расположили недалеко от выезда на проспект Маршала Жукова и Московскую кольцевую автодорогу.