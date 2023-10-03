Право на установку вендинговых аппаратов в парке разыграют среди московских инвесторов
Предприниматели смогут поучаствовать в торгах на право размещения в Измайловском парке торговых автоматов с едой и напитками. Аукцион состоится 11 октября в электронном формате, сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков.
«Представителей малого и среднего бизнеса приглашают к участию в аукционах на право размещения в Измайловском парке четырех торговых автоматов: трех с прохладительными напитками и одного со снековой продукцией», - уточнил он.
Щербаков добавил, что победитель сможет установить вендинговый автомат со снеками рядом со входом в парк около Круглого пруда. Автоматы с напитками разместят рядом с Круглым прудом, шахматным павильоном и на Северной площади. Их ассортимент может состоять из питьевой воды, кваса, соков и других безалкогольных напитков.
Заявки на участие в торгах будут принимать до 6 октября. Для этого нужно иметь регистрацию на торговой площадке «Росэлторг» и усиленную квалифицированную электронную подпись.
Ранее Москва выставила на торги 40 машино-мест на паркинге в районе Строгино. Автостоянку расположили недалеко от выезда на проспект Маршала Жукова и Московскую кольцевую автодорогу.