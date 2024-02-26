«Инвесторы смогут реорганизовать участок на 64-м километре МКАД в районе Строгино по программе комплексного развития территорий. Право на редевелопмент площадки выставят на торги. Инвестиции в реализацию проекта оцениваются почти в девять миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект - в 461 миллион рублей», - уточнил Ефимов.

Редевелопмент территории позволит создать свыше 1,1 тысячи новых рабочих мест, добавил заместитель мэра Москвы.

Участок, подлежащий реорганизации, располагается на пересечении МКАД и Таллинской улицы. Сейчас на этом месте находятся объекты нежилой застройки. Стать участниками торгов смогут все заинтересованные лица, соответствующие требованиям, включая региональные компании.

«На реорганизуемом участке можно возвести почти 45 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости. Это могут быть офисы, магазины, отделения банков, кафе, рестораны, а также объекты для обслуживания транспорта», - сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее отметил, что столичное правительство утвердило реализацию двух проектов комплексного развития неэффективно используемых территорий в районе Строгино и городском округе Щербинка. На этих землях собираются возвести в общей сложности около 67 тысяч квадратных метров недвижимости и создать почти 1,2 тысячи рабочих мест.

По программе КРТ на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков создают многофункциональные городские кварталы. На этих территориях проектируются дороги, комфортное жилье, общественно-деловые и спортивные объекты, а также вся необходимая инфраструктура. На сегодняшний день в столице на разных этапах реализации находится 228 проектов комплексного развития территорий суммарной площадью около 2,7 тысячи гектаров.