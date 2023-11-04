04 ноября 2023, 15:57

Правительство Москвы упростит получение льгот по оплате взносов на капремонт

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Правительство Москвы приняло решение упростить порядок получения льгот по оплате взносов на капремонт для отдельных категорий граждан. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

Постановление об упрощении получения льгот подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

С помощью этого решения в городе снизится административная нагрузка на заявителей. Им не нужно будет предоставлять копии документов, так как необходимые бумаги департамент труда и соцзащиты и городской центр жилищных субсидий будут получать через межведомственное информационное взаимодействие.

Ранее мэр столицы рассказал о благоустройстве парков и скверов на юго-западе Москвы. По его словам, в городе завершился второй этап улучшения территорий вокруг Коньковских прудов. В районе появились новые рекреационные и спортивные зоны, амфитеатр и понтоны.

Ремонтные работы Сергей Собянин Москва 2023
04 ноября 2023, 15:39
Собянин поделился с москвичами историей трамвайного маршрута «Аннушка»
Читайте нас в: Google Новости
Трамваями маршрута «Аннушка» пользуются уже несколько поколений москвичей. Вагоны этого маршрута попали в кадры таких фильмов как «Покровские ворота», «Законный брак» и «Холодное лето 53-го». Об истории «Аннушки» мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что свое название маршрут получил почти сразу. Оно не изменилось, хотя «Аннушке» исполнилось уже 112 лет.

«Изначально этот трамвайный маршрут огибал весь центр города по Бульварному кольцу. По значимости для пассажиров в то время его можно сравнить с современной кольцевой линией метро», - сообщил мэр столицы.

Собянин напомнил, что сейчас трамваи с буквой «А» ходят от метро «Чистые пруды» до Новоконной площади.

Ранее мэр Москвы поздравил жителей столицы с Днем народного единства. Он призвал москвичей продолжать делать большие дела «на благо города и страны».

Сергей Собянин Москва 2023
04 ноября 2023, 12:44
SHAMAN и хор «Движения первых» исполнили гимн на выставке «Россия»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Певец SHAMAN вместе с хором из 1,3 тысячи участников движения детей и молодежи «Движение первых» исполнили гимн страны на открытии международной выставки-форума «Россия» в Москве. Об этом сообщило РИА «Новости».

Перед этим исполнитель вместе с хором спел свой хит «Я русский».

На выставке, которая символично открылась на ВДНХ именно сегодня, в День народного единства, представят достижения государства в самых разных сферах, от промышленности до культуры и науки. На ней представят 89 регионов, в частности Московскую область. Предполагается, что мероприятие посетят президент Владимир Путин и все российское руководство. Выставка продолжится до 12 апреля.

Перед ее открытием хакеры с Украины и из западных стран атаковали шесть порталов мероприятия и нарушили их работу. Дирекция выставки подчеркнула, что такое внимание лишь подчеркивает ее консолидирующее значение и международный уровень. «360» проводил прямую трансляцию с места событий.

Выставки Песни
04 ноября 2023, 12:22
Собянин призвал жителей Москвы сплотиться для больших дел на благо города
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
День народного единства много значит для россиян и напоминает о важных событиях в истории страны. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он поздравил жителей столицы с праздником и призвал оставаться сплоченными для «больших дел на благо города и страны».

«Этот праздник напоминает нам о героических страницах истории нашей страны. И призывает к сплоченности перед лицом испытаний. Мы - вместе. Мы - едины», - отметил Собянин.

Мэр Москвы также пожелал горожанам благополучия и здоровья.

Ранее россиян с праздником поздравил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он напомнил о мудрости и сплоченности народов страны, которые на протяжении всей истории государства объединялись перед лицом общей опасности. По его словам, Россию всегда пытались захватить враги, но каждый раз им давали отпор.

Праздники Сергей Собянин Москва 2023
04 ноября 2023, 11:37
Москву назвали центром российской анимации
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Москва завоевала статус столицы российской анимации, сейчас в городе находятся более 75% отечественных анимационных студий. Об этом агентству городских новостей «Москва» заявил вице-спикер Мосгордумы Степан Орлов.

По его мнению, Москва стала центром анимации благодаря поддержке профессионалов творческих специальностей. Он напомнил, что мультипликация является важной частью производства анимационных картин, но для их создания используются и другие методы.

«Предполагается использование большого комплекса технических средств, специального оборудования, компьютеров и программного обеспечения, позволяющих оживить, одушевить объект, придать ему индивидуальные черты», - отметил Орлов.

Ранее в Омске прошел международный кинофестиваль лучших создателей анимации, игрового и документального кино. Главный приз получил режиссер из Мытищ Павел Славин за фильм «Окно».

Россия Москва 2023

Новости по теме