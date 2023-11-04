Правительство Москвы упростит получение льгот по оплате взносов на капремонт
Правительство Москвы приняло решение упростить порядок получения льгот по оплате взносов на капремонт для отдельных категорий граждан. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.
Постановление об упрощении получения льгот подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
С помощью этого решения в городе снизится административная нагрузка на заявителей. Им не нужно будет предоставлять копии документов, так как необходимые бумаги департамент труда и соцзащиты и городской центр жилищных субсидий будут получать через межведомственное информационное взаимодействие.
Ранее мэр столицы рассказал о благоустройстве парков и скверов на юго-западе Москвы. По его словам, в городе завершился второй этап улучшения территорий вокруг Коньковских прудов. В районе появились новые рекреационные и спортивные зоны, амфитеатр и понтоны.