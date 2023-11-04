Правительство Москвы упростит получение льгот по оплате взносов на капремонт

Собянин поделился с москвичами историей трамвайного маршрута «Аннушка»

Трамваями маршрута «Аннушка» пользуются уже несколько поколений москвичей. Вагоны этого маршрута попали в кадры таких фильмов как «Покровские ворота», «Законный брак» и «Холодное лето 53-го». Об истории «Аннушки» мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что свое название маршрут получил почти сразу. Оно не изменилось, хотя «Аннушке» исполнилось уже 112 лет.

«Изначально этот трамвайный маршрут огибал весь центр города по Бульварному кольцу. По значимости для пассажиров в то время его можно сравнить с современной кольцевой линией метро», - сообщил мэр столицы.

Собянин напомнил, что сейчас трамваи с буквой «А» ходят от метро «Чистые пруды» до Новоконной площади.

Ранее мэр Москвы поздравил жителей столицы с Днем народного единства. Он призвал москвичей продолжать делать большие дела «на благо города и страны».