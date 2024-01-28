28 января 2024, 17:34

Появилось видео с последствиями пожара в Театре сатиры

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Последствия пожара в Театре сатиры на Триумфальной площади в Москве запечатлели на видео. Ролик опубликовала пресс-служба столичной прокуратуры.

На кадрах видны масштабы бедствия - повреждена большая часть купола. Деревянная обшивка превратилась в обугленные доски, а также сгорел утеплитель под ней.

Прокуратура взяла на контроль расследование возникновения пожара. Началась процессуальная проверка.

О пострадавших информации не поступало.

Руководство московского Театра сатиры решило отменить вечерние мероприятия. Показы возобновят, когда спасатели закончат устранять последствия ЧП.

Пожар в здании Театра сатиры возник во время ремонта крыши - предположительно, искра попала в обрешетник или утеплитель. Точную причину установят после экспертизы.

Пожары Театры Москва
28 января 2024, 17:59
Благодаря зеленым облигациям Москвы власти закупили 51 электробус
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Выручка от зеленых облигаций Москвы позволила городу купить 51 электробус. Всего инвесторами стали граждане из 73 регионов страны, из них 70% — жители Москвы и Подмосковья, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Выручка от зеленых облигаций Москвы позволила городу купить 51 электробус. Всего инвесторами стали граждане из 73 регионов страны, из них 70% - жители Москвы и Подмосковья, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что зеленые облигации выпустили в 2023 году на два миллиарда рублей. Весь тираж раскупили за пять недель. Приобретая их, горожане инвестируют деньги в городской экологический проект, не боясь потерять сбережения.

Доход по облигациям составляет 8,5% годовых. Выплаты можно получать каждые три месяца. Срок обращения ценных бумаг - два года. При этом предъявить их для выкупа можно и до истечения назначенного срока по цене покупки.

К экологическому проекту столицы присоединились и внесли свою лепту жители не только столичного региона, но и почти всей страны.

В августе Москва впервые выплатила купонный доход по зеленым облигациям для населения. Общий объем дивидендов составил 25,9 миллиона рублей.

Автобусы Сергей Собянин Москва
28 января 2024, 16:48
Москвичам пообещали теплый и снежный февраль
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Последний зимний месяц порадует москвичей теплой и снежной погодой. При этом по осадкам столица перевыполнит норму, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По его словам, морозов больше не будет. В феврале ожидается температура на два-три градуса выше нормы.

Тишковец добавил, что в следующем месяце столицу вновь засыплет снегом. Количество осадков превысит климатическую норму в полтора раза.

На днях высота сугробов в Москве уже обновила рекорд этой зимы. В минувшую пятницу специалисты метеостанции ВДНХ зафиксировали сугробы в 46 сантиметров. Предыдущий рекорд был 19 января со снежным покровом в 42 сантиметра.

С понедельника погода возьмет курс на потепление. Ночью еще будет морозно - до -15…-10 градусов, днем потеплеет до -4, а к вечеру - до -2 градусов.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва
28 января 2024, 16:40
Противоаварийные работы стартовали в главном доме московской усадьбы в Хамовниках
Freepik
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В Москве в главном доме городской усадьбы в Хамовниках начались противоаварийные работы. Здание 1820-х годов является объектом культурного наследия регионального значения, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Главный дом городской усадьбы в Сеченовском переулке действительно остро нуждается в комплексной реставрации, находится в неудовлетворительном состоянии и уже долгое время стоит закрытым под сеткой», - отметил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Он уточнил, что здание начнут преображать с антресольного этажа и каркаса крыши. Специалисты уже заканчивают разработку научно-проектных документов, поэтому реставрация начнется в ближайшем будущем.

Противоаварийные работы подразумевают укрепление стен и нескольких стропильных балок, установку подпорки под опорную балку на антресольном этаже.

Историческое здание Биржи на улице Ильинка в центре Москвы также планируют отреставрировать. Сейчас дом с необычной металлической крышей занимает Торгово-промышленная палата России.

Реставрация Москва
28 января 2024, 16:05
Тактильный прототип памятника Гоголю напечатали на 3D-принтере в Москве
Freepik
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В московском Доме Гоголя появился тактильный макет монумента писателю, напечатанный на 3D-принтере. Он полностью повторяет оригинальную скульптуру классика, которую создал Николай Андреев в 1909 году, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

С мини-копией монумента смогут ознакомиться незрячие и слабовидящие посетители Дома Гоголя. Она появилась в честь 215-летия со дня рождения писателя благодаря инклюзивному проекту «Дом Гоголя. Без границ». Его запустили в музее в 2022 году.

Макет создали сотрудники проектной мастерской адаптивного дизайна, применив цифровое моделирование и 3D-принтер. На готовую тактильную модель высотой 60 сантиметров нанесли специальные краски под бронзу и гранит.

Затем копию разместили на первом этаже Дома Гоголя, чтобы с ней смогли ознакомиться все желающие.

Ранее мэрия Москвы анонсировала подготовку новых собак-проводников в метро. Всего в метрополитене 350 четвероногих помощников незрячих пассажиров.

Технологии Москва

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