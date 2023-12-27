27 декабря 2023, 09:29

Поток туристов в Москву увеличился благодаря фестивалям и форумам

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В Москве набирает обороты событийный туризм. Мероприятия, которые провели в этом году, позволили нарастить сезонный поток гостей в отелях мегаполиса, некоторые показатели превысили даже доковидные времена, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

В Мостуризме уточнили, что в 2023 году пик средней загрузки гостиниц пришелся на дни, когда в столице проводили крупные мероприятия. Тогда число гостей в отелях возросло на 14%.

Летом во время XII Московского урбанфорума и длинных выходных в честь Дня России зафиксировали самый высокий показатель заполняемости московских гостиниц - 89%. При этом средняя летняя загрузка составила примерно 77%.

Пик загрузки отелей в 88% отметили во время ноябрьских праздников, когда также стартовала Международная выставка-форум «Россия».

Наплыв туристов в гостиницах зафиксировали в День города Москвы и в период крупных форумов и конгрессов. Такие мероприятия интересны не только бизнес-путешественникам, но и гостям из других городов и стран.

Седьмой инфоцентр для туристов появился в Москве. Там гостям помогут построить подходящий маршрут по мегаполису, расскажут о полезных городских сервисах или бесплатно зарядят телефон.

Туризм Фестивали Москва 2023
27 декабря 2023, 08:52
Москвичей предупредили о похолодании в среду
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Декабрьская оттепель взяла паузу. В Москве спрогнозировали минусовую температуру и осадки в среду, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня погода в столице будет формироваться под влиянием заполняющегося и малоподвижного циклона», - отметил он.

Метеоролог уточнил, что в столице будет облачно, местами пройдет небольшой снег, дороги и тротуары покроет гололед. В дневные часы столбики термометра покажут отметки -1…-3 градуса. Ночью воздух остынет до -6 градусов. В Московской области днем температура будет варьироваться от 0 до -5 градусов. В ночное время суток похолодает до -8 градусов.

Погоду будет сопровождать северный, северо-западный ветер со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление подрастет до 739 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Москвичей и гостей столицы в конце уходящего года ждет аномальное потепление. Плюсовая температура начнется с 29 декабря.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве
27 декабря 2023, 08:46
Почти 560 ветхих домов вошли в реновацию на западе Москвы
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На западе Москвы программа реновации охватила 559 старых пятиэтажек. В новые квартиры переедут примерно 105 тысяч человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Мы уже построили здесь 35 домов, 31 из них передан под заселение. Строим еще 21, в проектировании - 21», - уточнил он.

Глава города также рассказал о развитии социальной инфраструктуры в ЗАО. В частности, в Кунцеве возвели школу для 825 учеников. В Солнцеве построили детский сад на 250 мест. В районе Филевский Парк появится образовательный комплекс для 475 детей. В Раменках на Минской улице построят школу на 550 мест, а рядом - детсад для 250 воспитанников. На улице Раменки закончилось строительство ФОК с двумя бассейнами.

В районе Очаково-Матвеевское по программе стимулирования создания мест приложения труда начали возводить детский сад на 200 человек. В районе Тропарево-Никулино достроили учебно-тренировочный комплекс фигурного катания.

На территории тонкосуконной фабрики имени Петра Алексеева в Головинском районе Москвы также построят два дома по реновации. Площадь новостроек составит приблизительно 35 тысяч квадратных метров

Сергей Собянин Москва 2023 Реновация в Москве
26 декабря 2023, 18:46
Москва начала поиск технологии для соединения двух радиусов метро
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Московские инженеры приступили к поиску технологии, которая позволит соединить Калининский и Солнцевский радиусы метро. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в интервью «Российской газете».

«Вопрос находится в проработке. Ищем технологии, которые позволят гарантированно, без всяких сбоев построить тоннель в плотно застроенном центре Москвы. Здесь много проблем, которые кавалерийским наскоком не решить», - уточнил он.

Заммэра отметил, что на этом участке пещеристые известняки и большой напор подземных вод. Выкопанный котлован усугубит ситуацию - вода начнет поступать с большей силой.

«Такая горная порода не промораживается. Ее можно заморозить в одном месте, а вода прорвется в другом», - пояснил он.

Бочкарев добавил, что необходимо также продумать, как вывезти выкопанный грунт из исторического центра столицы по загруженным дорогам. Во времена СССР по этим причинам не смогли построить второй выход из станции «Комсомольская» на площади трех вокзалов.

«Тогда существующие технологии не позволили это сделать. Так что будем продолжать искать новые подходы», - заключил заммэра.

В центре Москвы также проводят реконструкцию «Голутвинского» газопровода. Специалисты проложат трубопровод в многослойной защите под дном водоотводного канала Москвы-реки.

Строительство Метро Москва 2023
26 декабря 2023, 17:17
План благоустройства улицы Врубеля в Москве стал лучшим среди экопроектов
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Коцепцию комплексного благоустройства территории университета биотехнологий на улице Врубеля добавили в шорт-лист конкурса «Лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий». Там появятся места для общения, отдыха, спортивных игр, работы и прогулок, сообщил замглавы столичного департамента капремонта Александр Адайкин.

«Кампус университета биотехнологий занимает площадь около шести гектаров и расположен между улицами Врубеля, Панфилова и Волоколамским шоссе. В него входит несколько учебных корпусов и общежитий для преподавателей и студентов», - рассказал он.

Адайкин уточнил, что по проекту планируют создать три полноценные функциональные зоны, которые объединят студентов вне зависимости от их будущей профессии.

В первую войдет внутренний двор главного здания вуза только для сотрудников и студентов. Там появятся павильон-лекторий, коворкинги, летняя открытая сцена с медиаэкраном и амфитеатром, а также зона отдыха и самоподготовки.

Во втором пространстве установят столы для настольного тенниса, обустроят площадку для стритбола и место для воркаута. Создадут гастропарк с модульными кафе и закусочными из морских контейнеров. Кроме того, появится зона для фуд-траков, модульные туалеты и площадка сбора твердых бытовых отходов.

Адайкин добавил, что третья зона станет территорией для отдыха, игр и занятий спортом. Она будет доступна также и для местных жителей. На участке организуют площадку для баскетбола, волейбола и мини-футбола, настольного тенниса, воркаута, поставят тренажеры, а также возведут летнюю террасу.

На прилегающей к станции метро «Физтех» в Москве территории также завершился первый этап работ по благоустройству. Там появилась пешеходная зона и скейт-парк.

Благоустройство Москва 2023

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