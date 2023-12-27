Поток туристов в Москву увеличился благодаря фестивалям и форумам

В Мостуризме уточнили, что в 2023 году пик средней загрузки гостиниц пришелся на дни, когда в столице проводили крупные мероприятия. Тогда число гостей в отелях возросло на 14%.

Летом во время XII Московского урбанфорума и длинных выходных в честь Дня России зафиксировали самый высокий показатель заполняемости московских гостиниц - 89%. При этом средняя летняя загрузка составила примерно 77%.

Пик загрузки отелей в 88% отметили во время ноябрьских праздников, когда также стартовала Международная выставка-форум «Россия».

Наплыв туристов в гостиницах зафиксировали в День города Москвы и в период крупных форумов и конгрессов. Такие мероприятия интересны не только бизнес-путешественникам, но и гостям из других городов и стран.

Седьмой инфоцентр для туристов появился в Москве. Там гостям помогут построить подходящий маршрут по мегаполису, расскажут о полезных городских сервисах или бесплатно зарядят телефон.