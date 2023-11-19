19 ноября 2023, 16:10

Потепление придет в Москву в конце следующей недели

Сайт мэра и правительства Москвы
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Накрывшие Москву холода отступят уже через несколько дней. Ближе к следующем выходным температура может достигнуть нулевой отметки, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, к грядущей пятнице значительно понизится давление, к столице подойдет циклон, и днем столбики термометра будут близки к отметке ноль градусов.

«Но это уже в самом конце рабочей недели, по предварительным прогнозам», - уточнил Вильфанд.

Он добавил, что первая половина недели будет морозной - от шести до девяти мороза, по области до - 11.

Во вторник выпадут осадки, высота снежного покрова составит один-два сантиметра, но временно.

В Москве завершается сезон велопроката и аренды электросамокатов. Улицы покрылись ледяной коркой - кататься в таких условиях опасно. Операторы решили приостановить аренду СИМ.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве
19 ноября 2023, 17:19
Веломаршрут «Зеленое кольцо» в Москве построили более чем на половину
Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы
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Веломаршрут «Зеленое кольцо» возвели более чем на 50%. В этом сезоне его протяженность увеличили на 26 километров от Тимирязевского парка до Лосиного Острова, сообщил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

По его словам, маршрут «Зеленое кольцо» пролегает через пять округов города. Его длина превысила 70 километров, а в перспективе протяженность велопути достигнет 120 километров.

Ликсутов отметил, что специалисты добавили велопереезды, установили примерно 300 навигационных указателей, благодаря этому будет удобнее ориентироваться на дороге от Профсоюзной улицы до Тимирязевского парка и станции МЦК «Коптево».

Заммэра добавил, что кольцевой веломаршрут соединит зеленые зоны, метро, МЦД и МЦК по всей Москве. Он обеспечит безопасность велосипедистов, которые будут ездить по делам и просто заниматься спортом.

Специалисты также обновляют Дмитровский путепровод в столице. Три четверти работ уже удалось выполнить.

Дороги Москва 2023 Дептранс Москвы
19 ноября 2023, 16:58
Виброгасящие блоки установили вместо шпал на 100 станциях московского метро
Сайт мэра и правительства Москвы
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В московской подземке на 100 станциях установили виброгасящие блоки взамен деревянных шпал. Это уменьшит вибрацию на конструкции тоннелей и снизит уровень шума от поездов, сообщил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он уточнил, что с января этого года шпалы заменили на виброгасящие блоки на 10 станциях, среди них - «Арбатская», «Дмитровская» и «Кожуховская».

Ликсутов добавил, что в метрополитене начали применять эту технологию в 2014 году. Помимо уменьшения шума и вибрации от поездов, виброгасящие блоки сокращают расходы на содержание и ремонт пути.

«Главное, в метро становится тише, а поездки пассажиров - еще комфортнее», - заключил он.

Более 20 станций столичного метро, являющихся объектами культурного наследия, отреставрировали с 2011 года. Исторический облик подземки сохраняют, но составы пускают новые и комфортные.

Поезда Метро Москва 2023 Дептранс Москвы
19 ноября 2023, 15:43
Свыше 7,3 тысячи человек получили «реновационные» квартиры на северо-западе Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Северо-Западном округе столицы больше 7,3 тысячи участников реновации стали обладателями новых квартир. С января этого года документы на жилье оформили примерно 720 человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Каждый район обустраивается комплексно - чтобы людям было комфортно жить, предусматриваем и социальные объекты», - напомнил он.

Глава города добавил, что в Покровском-Стрешневе появились два новых детских сада. Специалисты приступили к возведению двух школ и завершают работы по строительству теннисного центра.

У жителей Куркина в ближайшем будущем появится новое учебное заведение. В Митине построят дошкольное учреждение. В Хорошево-Мневниках начали возводить учебный корпус для школы № 1517.

С января этого года больше 8,5 тысячи семей воспользовались бесплатной помощью грузчиков во время переезда по программе реновации. Новоселы сами перевозят только ценные вещи, документы и питомцев.

Строительство Сергей Собянин Москва 2023 Реновация в Москве
19 ноября 2023, 14:15
Более 8,5 тысячи московских семей выбрали услугу «Помощь при переезде» по реновации в этом году
Сайт мэра и правительства Москвы
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С января этого года больше 8,5 тысячи семей воспользовались бесплатной помощью грузчиков во время переезда по программе реновации. Новоселы сами перевозят только ценные вещи, документы и питомцев, сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

«Согласно условиям программы, утвержденным Сергеем Собяниным, грузчики бесплатно помогают доставить крупногабаритные вещи, например, мебель и бытовую технику», - уточнил он.

Желающим заказать услугу нужно подать заявку через сервис «Помощь при переезде по программе реновации» или оставить ее лично, посетив центр информирования по переселению.

Это можно сделать после заключения договора на новое жилье.

Левкин добавил, что всего с начала реновации услугу выбрали более 35 тысяч семей. Помощью бесплатных грузчиков чаще всего пользовались жители Юго-Восточного, Северного и Восточного округов.

В столице подобрали стартовые площадки , включенные в реновацию жилого фонда, общим размером в 10 миллионов квадратных метров. Это позволит ускорить реализацию самой программы.

Москва 2023 Реновация в Москве

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