Потепление придет в Москву в конце следующей недели

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По его словам, к грядущей пятнице значительно понизится давление, к столице подойдет циклон, и днем столбики термометра будут близки к отметке ноль градусов.

«Но это уже в самом конце рабочей недели, по предварительным прогнозам», - уточнил Вильфанд.

Он добавил, что первая половина недели будет морозной - от шести до девяти мороза, по области до - 11.

Во вторник выпадут осадки, высота снежного покрова составит один-два сантиметра, но временно.

В Москве завершается сезон велопроката и аренды электросамокатов. Улицы покрылись ледяной коркой - кататься в таких условиях опасно. Операторы решили приостановить аренду СИМ.