Потепление и ледяной дождь придут в Москву в пятницу

Одна из ведущих компаний, занимающихся производством одноразовой картонной упаковки, увеличила объемы изготавливаемой продукции в 1,2 раза по сравнению с предыдущим годом. Предприятие «Ламбулиз» выпустило более 600 миллионов единиц товаров. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Завод начал работать еще в 1972 году и одним из первых начал выпускать картонные коробки Gable Top. Компания завоевала лидерство в этой сфере и поставляет упаковку на крупнейшие предприятия России.

В Москве сейчас работают свыше четырех тысяч площадок, на которых трудятся порядка 720 тысяч человек. Каждый год в столице открываются 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Для их поддержки город разработал более 20 мер поддержки и антикризисных инструментов.

Овчинский подробно рассказал о новой производственной линии, позволяющей выпускать до 20 миллионов единиц упаковки «ролл-топ». По его словам, за год «Ламбумиз» произвел больше 18 тысяч тонн ламинированного картона, использующегося для создания асептической упаковки Gable Top и тары «ролл-топ». Предприятие также обзавелось флексографической машиной для печати на гибких материалах, бобинорезательной машиной для резки ролей гибкой упаковки и оборудованием для высокоточной поперечной резки картона.

Директор компании Александр Абалаков заявил, что поддержка со стороны столицы оказалась очень важной для предприятия. Он объяснил, что «Ламбулиз» смог расширить и усовершенствовать ассортиментную линейку упаковки, а также запустил производство увеличенного объема.

«В октябре 2023 года наше предприятие заняло второе место в номинации „Рост производительности труда“ премии PromMOSCOW», - заключил директор.

Он рассказал о развитии систем мер поддержки московских промышленников и отметил, что предприятия активно наращивают объемы производства. Овчинский напомнил, что московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства предоставляет компаниям льготные инвестиционные кредиты.

«Так, 100 миллионов рублей фонд выделил производителю одноразовой посуды „Ламбумиз“. Средства компания направила в расширение парка оборудования и увеличение объемов выпуска упаковки для молока и молочных продуктов», - отметил он.