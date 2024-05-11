Построенные по городской программе соцобъекты в Царицыне создадут более 200 рабочих мест

В пресс-службе девелопера подчеркнули, что в подготовленном проекте предусмотрели создание в учреждениях доступной среды, а помещения - светлыми и просторными. Это позволит обеспечить комфортную среду для воспитанников и учеников. Работы по возведению школы и детского сада завершатся в 2028 году.

За четыре года работы программа по стимулированию создания мест приложения труда охватила все районы Москвы. Власти города заключили 90 соглашений с инвесторами на строительство более 4,5 миллиона квадратных метров нежилой недвижимости, куда вошли новые промышленные предприятия, комплексы логистики, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.

Общая сумма привлеченных средств составит более 1,4 триллиона рублей, что позволит открыть свыше 210 тысяч новых рабочих мест во всех отраслях экономики.

Стать участником программы может любой девелопер. Заявки принимают через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.

Еще один детский сад на 250 мест с бассейном для воспитанников вместе со школой станут частью жилого комплекса «Кавказский бульвар 51» группы компаний «ПИК».

«Два детских сада на 400 мест и школу для 900 учеников построят в районе Царицыно за счет частных инвестиций. Девелоперы возведут образовательные объекты в обмен на льготу по платежу за смену вида разрешенного использования земельного участка под строительство жилья. После ввода в эксплуатацию учреждения передадут городу. Там смогут работать более 200 человек», - пояснил он.

Дошкольное учреждение на 150 мест на Кавказском бульваре войдет в состав жилого комплекса «Русич-Кантемировский», которым занимается концерн «Русич». Работы по строительству завершат в 2026 году.

«В рамках проекта жилого комплекса мы построим по городской программе создания МПТ современное дошкольное учреждение. Помимо общеразвивающих групп, для воспитанников оборудуем физкультурные и музыкальные залы. На территории детского сада появятся четыре игровые площадки для детей от трех до семи лет», - пояснил генеральный директор АО СЗ «Русич-Кантемировский» Артем Гриднев.