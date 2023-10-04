Порывы ветра в Москве достигли 20 метров в секунду

Читайте нас в:

В ведомстве добавили, что в некоторых районах ветер повредил конструкции и деревья. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца суток. Наиболее сильными порывы будут до 18:00.

Пресс-служба комитета призвала жителей столицы не выходить на улицу без необходимости, а вне дома проявлять бдительность, не укрываться под деревьями и не парковаться вблизи них.

Кроме того, синоптик Михаил Леус заявил, что усилить порывы ветра может эффект аэродинамической трубы, возникающий в условиях городской застройки. Он также уточнил , что температура воздуха в ближайшие часы начнет опускаться, а атмосферный фронт принесет дожди. Похолодание станет ощутимо в первую очередь на западе столицы.

Также Парк Горького временно закрыли в Москве из-за непогоды.

Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, что в Москве ожидается мокрый снег с дождями на следующей неделе.