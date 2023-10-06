Порядка 130 православных храмов возвели в Москве за 13 лет

Читайте нас в:

«За 13 лет мы построили 130 церковных комплексов. Из них ввели в эксплуатацию - 118», - уточнил он.

Парламентарий отметил, что шесть храмов откроют в ближайшее время, еще столько же - находятся на финальной стадии: там закончили основные монтажные работы. Ресин добавил, что ежегодно в столице возводят около 10 церквей на внебюджетные источники.

Программу строительства и реконструкции православных храмов Москвы начали реализовывать 13 лет назад. Она нацелена на обеспечение густонаселенных районов Москвы церквями шаговой доступности. Деньги на программу жертвуют желающие через благотворительный «Фонд поддержки строительства храмов Москвы». По словам куратора, проект продвигать в других регионах пока не планируют.

Ранее горожанам рассказали, что Никольский храм отреставрируют в Пушкино. Белокаменную церковь вместо деревянной построили в 1694 году.