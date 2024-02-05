05 февраля 2024, 11:53

Портал «Узнай Москву» посетили почти три миллиона раз за год

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Пользователи почти в два раза чаще стали посещать портал «Узнай Москву». В 2023 году к нему обратились около трех миллионов раз, что примерно вдвое больше, чем в 2022-м, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Чаще всего - более миллиона раз - пользователи обращались к разделу „Здания“. В нем собраны истории и фотографии 2,2 тысячи памятников архитектуры. Также популярна рубрика с маршрутами по столице», - уточнила она.

В прошлом году проект отметил свой 10-летний юбилей. За это время маленький сайт о культурных объектах Москвы трансформировался в полноценный цифровой путеводитель. Его используют и туристы, и жители столицы.

Посетители портала могут во время виртуального тура посмотреть здания изнутри, доступ к которым, как правило, ограничен. К примеру, посольские особняки. На страницах онлайн-гида есть запись на экскурсии по историческим объектам и регистрация для участия в ежегодном краеведческом диктанте «Московский код».

Раздел «Афиша» регулярно обновляется данными о событиях, представленных городскими музеями, библиотеками и культурными центрами.

На портале «Узнай Москву» также появился новый маршрут от хореографа Аллы Сигаловой. Он стартует рядом со зданием ГИТИСа и заканчивается возле МХТ имени Чехова в Камергерском переулке.

Туризм Экскурсии Технологии Москва Наталья Сергунина
05 февраля 2024, 11:37
Симоновскую набережную благоустроят в Москве
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Прилегающий к территории жилого комплекса участок Симоновской набережной благоустроят в Москве. Об утверждении соответствующей документации сообщили на официальном портале столичного правительства.

«Площадь участка Симоновской набережной на юге Москвы, где пройдет благоустройство, составит почти 14 тысяч квадратных метров», - уточнил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков.

По его словам, рабочие построят и реконструируют подпорную стену, наружное и архитектурное освещение, а также сеть дождевой канализации. Кроме того, на набережной появятся скамейки и шезлонги, сделают тротуар и велодорожку и оборудуют велопарковки.

Ранее в Москве в парке в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки проложили экотропы. Также там создали комфортное пространство для отдыха и занятий спортом.

Благоустройство Москва
05 февраля 2024, 10:51
Путевые стены на станции метро «Красносельская» отреставрируют в Москве
РИА «Новости»
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Рабочие приступили к реставрации путевых стен на станции «Красносельская» Сокольнической линии метро в Москве. Они вернут утраченные фрагменты оригинальной керамической плитки, сообщили на официальном портале столичного правительства.

«Недавно был отреставрирован барельеф на „Новокузнецкой“, а сейчас воссоздается исторический облик путевых стен „Красносельской“», - пояснил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Специалисты постараются добиться максимального сходства между исторической плиткой, созданной в 1930-х годах, и новой. Работы будут проводить ночью, чтобы не препятствовать движению составов. Закончить реставрацию планируется летом 2024 года.

В Москве также строятся новые станции. Так, конечную станцию «Потапово» Сокольнической линии метро планируют открыть до конца этого года.

Реставрация Метро Метро Москвы Максим Ликсутов Москва
05 февраля 2024, 10:39
Конкурс детского рисунка «Наследие моего района» стартовал в Москве
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В Москве начали принимать заявки на VI городской конкурс детского рисунка «Наследие моего района». Он рассчитан на участников от семи до 15 лет, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Что нарисовать - решают сами конкурсанты. Это могут быть любые объекты, находящиеся в районе, где живет участник: дома, набережные, мосты, памятники, церкви и не только», - уточнил мэр Москвы Сергей Собянин.

Конкурс нацелен на то, чтобы школьники научились любить и беречь наследие районов, в которых они проживают, а также на новое восприятие привычной окружающей среды. При этом дети самостоятельно могут выбрать, какие объекты для них действительно важные, достойные звания наследия своего района.

По словам главы города, популярность конкурса ежегодно растет. В прошедшем году москвичи прислали 3,5 тысячи рисунков. В общей сложности с 2019 года в конкурс собрал более 12 тысяч участников, лауреатами стали примерно 800 детей.

Желающим принять участие в VI городском конкурсе детского рисунка «Наследие моего района» нужно отправить заявку до 14 апреля. Претендентам необходимо прислать на сайт наследиемоегорайона.рф работу в формате А3, написанную гуашью или акварелью. Там же можно подробнее ознакомиться с условиями конкурса и впоследствии увидеть список победителей.

Юные москвичи также могут раскрыть свои таланты в столичных школах искусств. В них учатся не только музыке и рисованию, но и хореографии, цирковому и театральному мастерству.

Дети Художники Сергей Собянин конкурсы Москва
05 февраля 2024, 10:11
Три десятка детсадов и школ появятся в Новой Москве в этом году
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В этом году в ТиНАО планируют построить 30 детских садов и школ. Образовательные учреждения оснастят всем необходимым для учебы, включая IT-полигоны, классы робототехники и лаборатории, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Проектами предусмотрены просторные залы для занятий физкультурой и проведения мероприятий», - уточнил он.

Глава города отметил, что возле школ благоустроят территории, создадут спортивные зоны.

Детские сады оборудуют удобными групповыми ячейками. Также там появятся спальни, буфеты, залы для занятий, методические и медицинские кабинеты.

Все здания адаптируют для детей-инвалидов, добавил мэр.

В Москве также возведут новые жилые и общественно-деловые кварталы в районах Нижегородский, Левобережный, Ховрино и Зюзино. В частности, на Левобережной улице построят дома, школу на 550 учеников и детский сад для 175 детей.

Школы Детские сады Сергей Собянин ТиНАО

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