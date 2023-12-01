01 декабря 2023, 09:33

Портал потребителя представил статьи и видеоинструкции для москвичей с питомцами

Сайт мэра и правительства Москвы
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На портале потребителя появились полезные материалы, благодаря которым москвичам станет проще ухаживать за домашними животными. Публикации расскажут о правилах заключения договора с ветклиникой, выбора и продажи питомцев, а также о других нюансах их содержания, сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

«Статьи, инструкции и видеоролики составляются на основе запросов горожан и позволяют на конкретных примерах узнать больше о защите своих прав, обязанностях продавцов и исполнителей услуг», - уточнили в ведомстве.

Заводчики и зоомагазины представляют широкий выбор пород кошек и собак, видов рептилий, птиц, аквариумных рыбок, экзотических животных и насекомых. Покупателю прежде всего необходимо узнать у продавца, разрешено ли содержать понравившегося питомца в домашних условиях. Выяснить, есть ли на животное сопроводительный документ.

В видеоинструкции пользователь узнает, как правильно действовать при обращении в ветклинику. Например, ветврач может приступить к осмотру животного только после подписания договора на платные услуги.

В Москве также реализуют проекты, чтобы горожанам стало удобнее заботиться о домашних питомцах. Разработали сервисы, благодаря которым появляются безопасные площадки для собак и возможность записи животных к врачу.

Животные Москва 2023
01 декабря 2023, 08:47
Зоны воркаута и велодорожки. Набережную Марка Шагала преобразили на юге Москвы
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Специалисты завершили второй этап благоустройства новой набережной Марка Шагала на бывшей промзоне «ЗИЛ» — от улицы Льва Юдина до бульвара имени Братьев Весниных. В общей сложности привели в порядок 1,2 километра береговой линии, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Специалисты завершили второй этап благоустройства новой набережной Марка Шагала на бывшей промзоне «ЗИЛ» - от улицы Льва Юдина до бульвара имени Братьев Весниных. В общей сложности привели в порядок 1,2 километра береговой линии, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

«Строители укрепили берег Москвы-реки, сделали лестничный спуск на набережную, сформировали прогулочные дорожки. Вдоль них установили скамейки и обустроили места для отдыха», - уточнил он.

Глава города отметил, что для детей возвели игровые площадки, установили различные качели, горки и лазалки. Также появилось пространство для активного отдыха с беговыми и велодорожками, оснащенными специальным покрытием. Обустроили зоны воркаута, где можно позаниматься на турниках и тренажерах.

На набережной провели работы по озеленению. В частности, высадили свыше 700 деревьев и кустарников, разбили более 8,3 тысячи «квадратов». Для безопасных и комфортных вечерних прогулок на набережной установили много фонарей.

Собянин добавил, что в следующем году приступят к третьему этапу благоустройства набережной Марка Шагала.

В Москве также завершили благоустройство возле станции метро «Царицыно». Там высадили деревья, установили лавочки, качели, навесы от осадков и обустроили сквер.

Благоустройство Сергей Собянин Москва 2023
30 ноября 2023, 23:56
Сергей Собянин открыл выставку «ПРОреставрацию» и наградил лауреатов конкурса
РИА «Новости»
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Московский мэр Сергей Собянин открыл выставку «ПРОреставрацию» в историческом здании типографии Сытина. Он также наградил лауреатов конкурса правительства столицы за лучший проект в области сохранения и популяризации культурного наследия «Московская реставрация — 2023», сообщило РИА «Новости».

Московский мэр Сергей Собянин открыл выставку «ПРОреставрацию» в историческом здании типографии Сытина. Он также наградил лауреатов конкурса правительства столицы за лучший проект в области сохранения и популяризации культурного наследия «Московская реставрация - 2023», сообщило РИА «Новости».

Собянин отметил, что с большим удовольствием посмотрел, как молодежь с воодушевлением занимается реставрацией, делится своим опытом и общается с мастерами своего дела.

«Целое поколение людей - выпускников колледжей, институтов с удовольствием втягиваются в эту важную и нужную работу», - подчеркнул мэр.

Он добавил, что выставка заинтересует не только специалистов, но и простых москвичей, которые любят и ценят прошлое, культуру и искусство. В мероприятии принимают участие зарубежные эксперты из 17 стран, отметил Собянин.

Ранее глава города сообщил, что во Всероссийском выставочном центре (ВДНХ) успешно отреставрировали более 30 объектов культурного наследия. Обновление началось в 2014 году.

Реставрация Сергей Собянин Москва 2023
30 ноября 2023, 17:49
Программу мероприятий разработали в Москве к Международному дню инвалидов
Сайт мэра и правительства Москвы
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К Международному дню инвалидов, который отметят 3 декабря, Москва подготовила обширную программу событий, направленную на поддержку и интеграцию в общество людей с особенностями здоровья. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Одним из ключевых событий в рамках программы станет недельный мастер-класс под названием «Спортивный вектор», предусматривающий ряд спортивных активностей для людей с инвалидностью.

А 1 декабря откроет свои двери для всех желающих столичный симуляционный центр. Работники центра обучат интересующихся профессиональному уходу.

Также в преддверии праздника в Москве запустили особый сервис - агрегатор возможностей, который станет источником информации о различных программах поддержки, доступных для людей с инвалидностью.

«Теперь полезные проекты и актуальные меры поддержки для людей с ограниченными возможностями здоровья будут собраны на одной площадке», - объяснила Анастасия Ракова.

Удобный инструмент позволит горожанам легко находить необходимые мероприятия, услуги и ресурсы, соответствующие их индивидуальным потребностям.

А в Подмосковье стартовал форум по реабилитации детей-инвалидов. На нем врачи обменяются опытом работы.

Инвалиды Москва 2023
30 ноября 2023, 17:11
Школьники и студенты Москвы сэкономили 31 миллион рублей на проездных на МЦД
РИА «Новости»
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Льготные проездные билеты на Московские центральные диаметры (МЦД) за 3,5 месяца сэкономили учащимся столицы 31 миллион рублей. Об этом сообщил глава дептранса столицы Максим Ликсутов.

По словам Максима Ликсутова, уже продали более 30 тысяч проездных, позволяющих совершать поездки в поездах МЦД с пересадками на метро и МЦК. Их смогут приобрести дошкольники в возрасте до семи лет, школьники, студенты, аспиранты и другие категории учащихся.

Проездные выдают на 30 или 90 дней. Экономия при их использовании составит до 950 рублей в месяц.

«Поездки стали не только дешевле, но и удобнее. Мы продолжаем развивать единую билетную систему по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина», - добавил глава дептранса Максим Ликсутов.

А для водителей у станций МЦД открыли 18 перехватывающих парковок. В этом году ими воспользовались свыше 60 тысяч раз.

Метро МЦД Москва 2023 Дептранс Москвы МЦК

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