27 ноября 2023, 09:56

Полторы тысячи человек привлекли для борьбы с последствиями снегопада на МЖД

Сайт мэра и правительства Москвы
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Московскую железную дорогу (МЖД, филиал РЖД) перевели на усиленный режим работы из-за метели. Дорожники всю прошлую ночь расчищали от снега пути, сообщили в официальном Telegram-канале компании.

Представители МЖД уточнили, что в понедельник на линию вышли больше 50 единиц спецтехники, а также задействовали 1,5 тысячи человек.

На Московской железной дороге организовали оперативный штаб, который будет координировать действия специалистов по борьбе со снегом.

Обильные осадки осложнили движение на трассах. Пробки в Москве из-за снегопада достигли семи баллов.

Аэропорт Жуковский временно закрыли для чистки взлетной полосы. После проведения всех необходимых мероприятий аэропорт возобновит работу.

Синоптик Евгений Тишковец сообщил, что около 35% от месячной нормы осадков выпало в столице за сутки. Он добавил, что утром в Москве будет пасмурная погода, на ВДНХ падает снег, на Балчуге и МГУ идет ледяной дождь.

Поезда Снегопад Москва 2023 Погода в Москве
27 ноября 2023, 08:51
Москву засыпало снегом. Более трети месячной нормы осадков выпало за сутки
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Московский регион пришли обещанные обильные снегопады. За прошедшие 24 часа в столице выпало почти 35% от месячной нормы осадков, в Подмосковье — 56%, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

В Московский регион пришли обещанные обильные снегопады. За прошедшие 24 часа в столице выпало почти 35% от месячной нормы осадков, в Подмосковье - 56%, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«Если на ВДНХ - это 12 миллиметров, на Балчуге -15 миллиметров, то метеостанция МГУ зафиксировала 18 миллиметров осадков», - уточнил он.

Метеоролог отметил, что снегопад сильнее всего затронул юг Московской области. В Кашире выпало 23 миллиметра осадков, что составило 56% от месячной нормы небесной влаги.

Тишковец добавил, что утром 27 ноября в Москве будет пасмурная погода, на ВДНХ падает снег, на Балчуге и МГУ идет ледяной дождь. Ледяной дождь также прошел во Внукове, Остафьеве, Шереметьеве, Черустях. В Павловском-Посаде, Домодедове и Коломне на дорогах образовалась гололедица. Столбики термометра показывают отметки -4…-4,5 градуса.

В Подмосковье температура варьируется от 1,5 градуса на юге до -7,4 градуса на северо-западе. Ветер северо-восточный, его скорость составила два метра в секунду. Атмосферное давление аномально низкое - 728,2 миллиметра ртутного столба.

Обрушившийся на Москву снегопад привел к проблемам в аэропортах «Домодедово», «Внуково» и «Шереметьево». Непогода стала причиной задержки или отмены больше 40 рейсов.

Погода Москва 2023 Погода в Москве
27 ноября 2023, 08:38
Более 40 рейсов отменили или задержали в московских аэропортах из-за погоды
РИА «Новости»
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Обрушившийся на Москву снегопад привел к проблемам в аэропортах «Домодедово», «Внуково» и «Шереметьево». Непогода стала причиной задержки или отмены больше 40 рейсов. Такие данные привел сервис «Яндекс Расписание».

В расписании указано, что 39 авиарейсов задержали и еще семь отменили из-за снегопада. В частности, в аэропорту «Внуково» 14 рейсов задержали, три - отменили. В «Домодедове» 12 рейсов задержали и еще два отменили. В «Шереметьеве» задержали 13 рейсов, два - отменили.

Москвичей предупредили о задержках трамваев , буксующих грузовиках и пробках. Коммунальные службы перевели на усиленный режим работы.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что циклон с Черного моря, вызвавший сильнейший шторм в Крыму и Краснодарском крае, надвигается на Москву. В столице он вызовет рекордный снегопад - самый сильный из тех, что когда-либо бывали в ноябре.

Аэропорт Домодедово Аэропорт Шереметьево Аэропорт Внуково Москва 2023 Погода в Москве
27 ноября 2023, 07:39
Москвичей предупредили о задержках трамваев, буксующих грузовиках и пробках
Телеканал «360»
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Сильный снегопад сказался на дорожной ситуации в Москве. Коммунальные службы перевели на усиленный режим работы. Дептранс предупредил о задержках трамваев и посоветовал воздержаться от поездок на машинах.

«Из-за погодных условий возможны локальные задержки трамваев. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены», - сообщили в ведомстве.

Движение на городских дорогах, по информации Дептранса, осложнилось. Грузовики на некоторых участках забуксовали. Коммунальные службы перешли на работу в усиленном режиме. Москвичам посоветовали воздержаться от поездок на личных машинах.

Средиземноморский циклон, который вызвал в Крыму ураганный ветер и снег с дождем, принесет в Москву самый сильный снегопад за время погодных наблюдений. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о ветре скоростью до 15–20 метров в секунду и обледенениях. По его прогнозу, такая погода продержится до середины недели.

Сильный снегопад сказался на дорожной ситуации в Москве. Коммунальные службы перевели на усиленный режим работы.

Дептранс предупредил о задержках трамваев и посоветовал воздержаться от поездок на машинах.

Прогноз погоды Дороги Погода Снегопад Москва 2023 Погода в Москве
26 ноября 2023, 14:16
«Мама — это нежность и любовь». Собянин поздравил жительниц Москвы с Днем матери
РИА «Новости»
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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жительниц российской столицы с праздником День матери. Его слова привели на официальном сайте мэра и правительства города.

Собянин отметил, что мама - это нежность и любовь, незабываемое детское ощущение уюта и тепла, которое каждый человек проносит через всю свою жизнь.

«Дорогие мамы и бабушки! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, душевного спокойствия и всего самого доброго», - подчеркнул мэр.

Ежегодно День матери в России отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2023 году праздник пришелся на 26 ноября.

Россиянок с традиционным праздником поздравил президент Владимир Путин. Он также отметил, что в стране действует общественное движение «Матери России», которое помогает решению важных вопросов детства, материнства, а также улучшения демографической ситуации.

Россия Сергей Собянин Москва 2023

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