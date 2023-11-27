Полторы тысячи человек привлекли для борьбы с последствиями снегопада на МЖД

Представители МЖД уточнили, что в понедельник на линию вышли больше 50 единиц спецтехники, а также задействовали 1,5 тысячи человек.

На Московской железной дороге организовали оперативный штаб, который будет координировать действия специалистов по борьбе со снегом.

Обильные осадки осложнили движение на трассах. Пробки в Москве из-за снегопада достигли семи баллов.

Аэропорт Жуковский временно закрыли для чистки взлетной полосы. После проведения всех необходимых мероприятий аэропорт возобновит работу.

Синоптик Евгений Тишковец сообщил, что около 35% от месячной нормы осадков выпало в столице за сутки. Он добавил, что утром в Москве будет пасмурная погода, на ВДНХ падает снег, на Балчуге и МГУ идет ледяной дождь.