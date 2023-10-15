Полмиллиона мнений оставили москвичи в голосованиях проекта «Активный гражданин»

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Горожане выбирали самые привлекательные детские парки, лучшие лектории и образовательные проекты столицы. Например, москвичам предлагали определиться с самым интересным местом с животными и дать варианты ответов - например, выбрать между Московским зоопарком и «Городской фермой» на ВДНХ.

Из 23 вариантов респонденты отмечали самые удобные и комфортабельные спортивные комплексы Москвы и места для активного времяпровождения на открытом воздухе. Среди них - «Сокольники», парк Горького и «Лужники».

Проект «Активный гражданин» начал работать с 2014 года. С момента его основания к нему присоединились более 6,5 миллиона человек. Кроме того, провели свыше шести тысяч голосований.

Самые популярные ответы москвичей реализуют в городе. Их можно увидеть на онлайн-карте и оценить в рубрике «Пульс столицы». Проект курируют столичный департамент информационных технологий и государственное казенное учреждение «Новые технологии управления».

Использование цифровых технологий направлено на улучшение уровня жизни уроженцев столицы и отвечает задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

Ранее стало известно, что москвичи выбрали новый аромат для поездов на Филевской линии метро.