29 января 2024, 14:08

Похолодание придет в Москву на выходных

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

В грядущие выходные 3–4 февраля в столицу придет похолодание. Об этом АГН «Москва» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, после необычно теплого начала февраля погода начнет возвращаться к климатической норме, температура снова снизится до зимних значений.

Вильфанд сообщил, что 3 февраля погода в Москве будет облачной с небольшим снегопадом. Температура в ночное время опустится до минус 11-6 градусов, а днем составит минус 6-2 градуса. В воскресенье также ожидается зимняя погода с снежком и юго-западным ветром.

Во второй половине недели резко упадет атмосферное давление. Москва окажется в глубокой барической ложбине. Утром в четверг давление установится на отметке около 758–760 миллиметров ртутного столба, однако в течение следующих двух дней станет ниже на 20 миллиметров. К субботе его уровень снизится еще на несколько миллиметров.

В целом температура последнего зимнего месяца будет на два-три градуса выше нормы.

В грядущие выходные 3–4 февраля в столицу придет похолодание. Об этом АГН «Москва» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве Москва
29 января 2024, 12:35
Москвичей предупредили о глубокой «барической ложбине» в ближайшие дни
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В начале февраля москвичам предстоит пережить период сниженного атмосферного давления, так называемую «барическую ложбину». Об этом рассказала в Telegram-канале главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«В первых числах февраля столичный регион окажется в глубокой барической ложбине, атмосферное давление резко понизится», - сообщила она.

Согласно данным синоптика, в конце января жителей столицы ждет атмосферное давление, превышающее среднестатистические показатели на 7–12 мм ртутного столба. Однако с началом февраля его уровень резко упадет, давление сильно понизится.

Позднякова добавила, что на температуру воздуха низкое атмосферное давление никак не повлияет. В столице будет 3-5 градусов тепла - чуть выше нормы.

В понедельник в городе будет облачно, тепло и без осадков. Температура воздуха останется комфортной до самого конца зимы, морозов больше не ожидается. Но снегопадов в феврале жителям Москвы все же не избежать.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве Москва
29 января 2024, 10:52
Собянин рассказал о финансовой поддержке московских бизнесменов
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Москва в 2023 году выделила столичным бизнесменам свыше 3,5 миллиарда рублей на создание высокотехнологичных решений. О поддержке предпринимателей рассказал в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

«Почти тысяча столичных компаний воспользовалась в 2023 году финансовой поддержкой через платформу i.moscow», - рассказал он.

По словам мэра, гранты пошли на патентование изобретений и полезных моделей, оборудование и развитие деятельности, создание сити-ферм. Например, московскому предприятию выделили 30 миллионов рублей на обновление оборудования для производства карбоновых деталей. Другая компания получила 1,5 миллиона рублей за разработку системы для автоматизированного пожаротушения.

Собянин добавил, что за пять лет более 7,3 тысячи производств получили финансовую поддержку через Московский инновационный кластер.

Ранее мэр рассказал о новых предприятиях в особой экономической зоне « Технополис Москва ». В 2023 году там открыли 35 новых производств.

Бизнес Сергей Собянин Москва
29 января 2024, 10:37
Собянин рассказал о новых производствах в ОЭЗ «Технополис Москва»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
На площадках особой экономической зоны «Технополис Москва» в 2023 году запустили 35 новых производств. Это на 30% больше, чем год назад, подчеркнул в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

«Последние несколько лет экономика Москвы функционирует в условиях, близких к экстремальным. Но, несмотря на это, город динамично развивается, запускаются новые высокотехнологичные предприятия и создаются новые рабочие места», - отметил он.

По словам мэра, общее число производств превысило 200, которые обеспечили город более чем 16 тысячами рабочих мест. Больше всего новых объектов появилось в индустриальном парке «Руднево». Здесь выпускают различную высокотехнологичную продукцию: от беспилотников и банкоматов до лазеров и лекарств.

Собянин добавил, что главной целью предприятий стало импортозамещение и создание продукции, не имеющей отечественных аналогов. Например, компания «Нюкон Энерджи» наладила выпуск конденсаторов, а «ВИП Камилла» начала делать абсорбирующего белья медицинского назначения.

Ранее мэр сообщил, что к нацпроекту « Производительность труда » присоединились уже свыше 260 московских предприятий.

Рабочие места Сергей Собянин Экономика Москва
29 января 2024, 10:32
Москвичам пообещали облачную погоду в понедельник
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В начале рабочей недели в Москве будет пасмурная погода без осадков, максимальная температура составит до минус одного градуса. Об этом сообщила изданию «РИА Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

По данным синоптика, в столице температура воздуха будет колебаться между минус одним и минус тремя градусами. В Московской области показатели могут опуститься даже до пяти градусов ниже нуля.

Жителей столицы также будет ожидать умеренный юго-западный ветер со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Кроме того, эксперт отметила снижение атмосферного давления, которое предположительно достигнет уровня в 758 миллиметров ртутного столба.

Наступающий февраль в столице также будет теплым, но снежным. Температура последнего зимнего месяца будет на два-три градуса выше нормы.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве Москва

Новости по теме