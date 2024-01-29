Похолодание придет в Москву на выходных

По его словам, после необычно теплого начала февраля погода начнет возвращаться к климатической норме, температура снова снизится до зимних значений.

Вильфанд сообщил, что 3 февраля погода в Москве будет облачной с небольшим снегопадом. Температура в ночное время опустится до минус 11-6 градусов, а днем составит минус 6-2 градуса. В воскресенье также ожидается зимняя погода с снежком и юго-западным ветром.

Во второй половине недели резко упадет атмосферное давление. Москва окажется в глубокой барической ложбине. Утром в четверг давление установится на отметке около 758–760 миллиметров ртутного столба, однако в течение следующих двух дней станет ниже на 20 миллиметров. К субботе его уровень снизится еще на несколько миллиметров.

В целом температура последнего зимнего месяца будет на два-три градуса выше нормы.

В грядущие выходные 3–4 февраля в столицу придет похолодание. Об этом АГН «Москва» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.