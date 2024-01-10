10 января 2024, 09:20

Похолодание и снег пообещали москвичам в среду

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Москва окажется между двумя циклонами. Они принесут в столицу похолодание до -10 градусов и осадки, написал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня погода в столице будет формироваться под влиянием узкой полосы повышенного атмосферного давления, с юга и с севера сжатой циклонами, быстро смещающимися в меридиональном направлении», - уточнил он.

По словам метеоролога, в Москве будет облачно с прояснениями и пройдет небольшой снег. В дневные часы столбики термометра покажут -5 градусов, к вечеру температура воздуха понизится до -8…-10 градусов, затем начнет расти. Ночью воздух остынет до -14 градусов.

Погоду будет сопровождать северный, с переходом на юго-западный ветер со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление подрастет до 748 миллиметров ртутного столба и приблизится к норме.

Леус добавил, что ночью в Москве потеплело до -1 градуса, а к 08:00 температура упала до -7 градусов.

«Вот такие температурные качели», - заключил он.

В ближайшие дни в Москве и области также резко понизится атмосферное давление , а после оно начнет быстро повышаться. Такие скачки могут негативно отразиться на здоровье метеозависимых людей.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва
10 января 2024, 09:40
Школа, детсад и спорткомплекс появятся в бывшей промзоне «Котляково» на юге Москвы
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В Южном округе Москвы в районе Царицыно часть бывшей промзоны «Котляково» планируют застроить домами и соцобъектами. Там появится новый жилой квартал, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«На месте устаревших объектов рассчитываем построить больше 196 тысячи квадратных метров недвижимости и создать порядка 700 рабочих мест», - уточнил он.

По словам мэра, здесь возведут школу на 425 мест, детский сад для 185 воспитанников, спортивный комплекс с бассейном, а также новостройки по реновации.

Собянин добавил, что сейчас одобрили и приступили к реализации 61 проекта комплексного развития территорий. В новых кварталах, по его словам, смогут трудоустроиться около 165 тысяч человек.

В 2023 году в Москве также возвели восемь крупных объектов недвижимости для социальных нужд. Среди них - здания здравоохранения, образования, культуры и спорта.

Строительство Сергей Собянин Москва
10 января 2024, 08:38
Шестую новостройку по реновации на востоке Москвы начали заселять
Телеканал «360»
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В Восточном округе Москвы началось заселение шестого «реновационного» дома. Жители района Перово переедут в новые квартиры с улучшенной отделкой по стандартам программы, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Новый дом представляет собой односекционное здание переменной этажности с подземной автостоянкой», - отметил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он уточнил, что новостройка расположена на улице Металлургов, дом № 30, корпус 1. Лицевую часть здания оформили панелями, облицованными кирпичом, а подъезды выполнены витражным остеклением.

Левкин пояснил, что по реновации в Перове расселят 196 домов. Новое жилье получат 42,5 тысячи участников программы. Жителей девяти ветхих пятиэтажек уже расселили. Стартовало расселение пяти домов. В районе также приступили к возведению еще 10 новостроек, еще два дома - проектируют.

По словам руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана, в конце прошлого года 308 жителям двух расселяемых домов в Перове направили предложения равнозначных квартир и брошюры «Электронные помощники при переезде в новую квартиру» с QR-кодами на электронные сервисы. Благодаря им участники программы смогут записаться на осмотр жилья, подписать договоры и загрузить документы.

В ЗАО Москвы на Большой Филевской улице построили жилое здание для участников реновации. В доме 163 квартиры, в том числе шесть адаптированы для инвалидов.

Реновация в Москве Москва
09 января 2024, 20:23
Москвичам показали, как кормят панду Катюшу в зоопарке
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Подрастающая панда Катюша, которой 137 дней от роду, уже попробовала на зуб бамбук и различные игрушки. При этом свои вкусовые предпочтения по-прежнему отдает молоку матери Диндин. Директор Московского зоопарка Светлана Акулова разместила в своем Telegram-канале ролик с кормлением детеныша панды.

«Медитация на день для вас», - написала Акулова.

Пост с кормлением детеныша набрал больше сотни комментариев. Почти все пользователи умилились увиденным. Некоторые заметили, что у Катюши ушки начали округляться.

«Такая уже пандюша выросла и с маленьким чавканьем сосет молоко. Идиллия кормящей мамы и младенца», - отметили подписчики.

После кормления панда заботливо вылизывает детеныша.

По словам Акуловой, Катюша с интересом рассматривает новые предметы, будь то шланг или новая пеленка. Она с удовольствием играет с водой и ползает по маме.

Животные Зоопарки Москва
09 января 2024, 19:55
Более 13 миллионов человек поучаствовали в праздничных мероприятиях в Москве
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В новогодние каникулы москвичи и туристы побывали на фестивалях, катках и спектаклях. В общей сложности праздничные мероприятия посетили 13,3 миллиона человек, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

В Москве с 15 декабря по 8 января проходил юбилейный фестиваль «Путешествие в Рождество». Гостям рассказали об истории мегаполиса и о новогодних традициях его жителей. На 36 фестивальных площадках в центре и жилых районах побывали 5,7 миллиона гостей.

В фестивале впечатлений «Усадьбы Москвы. Зима» приняли участие 15 усадеб, особняков и бывших загородных поместий. С 22 декабря по 8 января они представили более 400 мероприятий, в том числе музыкальных, культурных и спортивных.

В Гостином Дворе с 27 декабря по 8 января прошли новогодние елки мэра Москвы. Дети увидели 37 представлений.

В общей сложности с 30 декабря по 8 января посетителями парков культуры и отдыха, а также природных территорий стали 4,7 миллиона человек. Больше всего популярностью пользовались парк «Зарядье» и Парк Горького. На катках там побывали 300 тысяч человек.

Гостями ВДНХ стали 2,8 миллиона человек, а каток на территории выставки посетили 111 тысяч любителей коньков.

Жители и гости столицы смогут до конца зимы бесплатно покататься на коньках на 23 фестивальных площадках «Московских сезонов». Коньки можно арендовать, а также воспользоваться услугами хранения вещей.

Праздники Фестивали Новый год Москва 2023

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