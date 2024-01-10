Похолодание и снег пообещали москвичам в среду

«Сегодня погода в столице будет формироваться под влиянием узкой полосы повышенного атмосферного давления, с юга и с севера сжатой циклонами, быстро смещающимися в меридиональном направлении», - уточнил он.

По словам метеоролога, в Москве будет облачно с прояснениями и пройдет небольшой снег. В дневные часы столбики термометра покажут -5 градусов, к вечеру температура воздуха понизится до -8…-10 градусов, затем начнет расти. Ночью воздух остынет до -14 градусов.

Погоду будет сопровождать северный, с переходом на юго-западный ветер со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление подрастет до 748 миллиметров ртутного столба и приблизится к норме.

Леус добавил, что ночью в Москве потеплело до -1 градуса, а к 08:00 температура упала до -7 градусов.

«Вот такие температурные качели», - заключил он.

В ближайшие дни в Москве и области также резко понизится атмосферное давление , а после оно начнет быстро повышаться. Такие скачки могут негативно отразиться на здоровье метеозависимых людей.