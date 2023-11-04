04 ноября 2023, 17:36

Погрузиться на дно океана и стать гонщиками предложили гостям павильона «Роснефти» на выставке «Россия»

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Компания «Роснефть» приняла участие выставке-форуме «Россия». Ее павильон построили по авторскому дизайн-проекту, чтобы зрители могли оценить масштабы развития компании и нефтяной отрасли в целом. Почти все экспонаты уникальной цифровой экспозиции сделали интерактивными.

Погрузиться на дно океана или вглубь земли, почувствовать себя оператором инновационного оборудования или гонщиком спортивного болида, добыть нефть или принять участие в викторине и получить сувенир - гостям предложили развлечения на любой вкус. Кроме того, можно было посмотреть тематические фильмы и фотографии, познакомиться с инновационными разработками компании, посетить мастер-классы и лекции.

«Пространство разделено на несколько зон. Здесь можно узнать, как совершенствовалась отрасль, ознакомиться с ключевыми проектами компании и даже отправиться в геологоразведку - с помощью технологий», - рассказал заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

Он напомнил, что Роснефть - абсолютный лидер и по объемам добычи нефти, и по импортозамещению, и «по всем вопросам, касающимся разработки новых достижений».

«Здесь реализуется вся цепочка - от науки до внедрения в производство новых технологий, - и это показано на выставке. Мне кажется, всем, особенно молодежи, будет интересно посмотреть и поизучать», - добавил Новак.

Подкрепиться хот-догами и выпить кофе посетители могли на фудтраках - таких же, какие Роснефть устанавливает на своих автозаправочных станциях по всей стране.

Сориентироваться на многочисленных площадках гостям помогали аудиогиды. Увлекательные рассказы о сложных процессах и механизмах нефтедобывающей отрасли и экспонатах прозвучали в исполнении кинорежиссера Никиты Михалкова и олимпийской чемпионки по танцам на льду Татьяны Навки.

Вице-президент по кадровым и социальным вопросам НК «Роснефть» Наталия Минчева посоветовала желающим посетить научно-техническую секцию.

«Для компании очень важно внедрять все передовые технологии, цифровые технологии, заниматься научно-техническими разработками. Потому что в условиях высокой конкуренции это является необозримые условием, драйвером роста, обеспечивающим лидерство», - заметила она.

Возле павильона - площадки с качелями и местами для отдыха. Здесь же установили инсталляцию с белыми медведями, фотозону, всесезонную горку с тюбингами, видеокуб и большие экраны, на которых транслировались интересные ролики и анонсы многочисленных мероприятий выставки.

Павильон «Роснефти» продолжит работать каждый день, кроме понедельника. В программе - квесты, лекции, мастер-классы и автограф-сессии с известными гонщиками и многое другое. Посещение бесплатное.

Зрелищными экспонатами стали гоночные автомобили «Лада Веста» и «Лада Нива», те самые, на которых пилоты команды Lada Sport ROSNEFT участвуют и побеждают в этапах Российской серии кольцевых гонок. Дело в том, что нефтяная компания уделяет особое внимание поддержке любительского и профессионального спорта в стране и является спонсором профессиональной гоночной команды.

Роснефть Выставка-форум «Россия»
04 ноября 2023, 15:57
Правительство Москвы упростит получение льгот по оплате взносов на капремонт
Unsplash
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Правительство Москвы приняло решение упростить порядок получения льгот по оплате взносов на капремонт для отдельных категорий граждан. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

Постановление об упрощении получения льгот подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

С помощью этого решения в городе снизится административная нагрузка на заявителей. Им не нужно будет предоставлять копии документов, так как необходимые бумаги департамент труда и соцзащиты и городской центр жилищных субсидий будут получать через межведомственное информационное взаимодействие.

Ранее мэр столицы рассказал о благоустройстве парков и скверов на юго-западе Москвы. По его словам, в городе завершился второй этап улучшения территорий вокруг Коньковских прудов. В районе появились новые рекреационные и спортивные зоны, амфитеатр и понтоны.

Ремонтные работы Сергей Собянин Москва 2023
04 ноября 2023, 15:39
Собянин поделился с москвичами историей трамвайного маршрута «Аннушка»
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Трамваями маршрута «Аннушка» пользуются уже несколько поколений москвичей. Вагоны этого маршрута попали в кадры таких фильмов как «Покровские ворота», «Законный брак» и «Холодное лето 53-го». Об истории «Аннушки» мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что свое название маршрут получил почти сразу. Оно не изменилось, хотя «Аннушке» исполнилось уже 112 лет.

«Изначально этот трамвайный маршрут огибал весь центр города по Бульварному кольцу. По значимости для пассажиров в то время его можно сравнить с современной кольцевой линией метро», - сообщил мэр столицы.

Собянин напомнил, что сейчас трамваи с буквой «А» ходят от метро «Чистые пруды» до Новоконной площади.

Ранее мэр Москвы поздравил жителей столицы с Днем народного единства. Он призвал москвичей продолжать делать большие дела «на благо города и страны».

Сергей Собянин Москва 2023
04 ноября 2023, 12:44
SHAMAN и хор «Движения первых» исполнили гимн на выставке «Россия»
РИА «Новости»
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Певец SHAMAN вместе с хором из 1,3 тысячи участников движения детей и молодежи «Движение первых» исполнили гимн страны на открытии международной выставки-форума «Россия» в Москве. Об этом сообщило РИА «Новости».

Перед этим исполнитель вместе с хором спел свой хит «Я русский».

На выставке, которая символично открылась на ВДНХ именно сегодня, в День народного единства, представят достижения государства в самых разных сферах, от промышленности до культуры и науки. На ней представят 89 регионов, в частности Московскую область. Предполагается, что мероприятие посетят президент Владимир Путин и все российское руководство. Выставка продолжится до 12 апреля.

Перед ее открытием хакеры с Украины и из западных стран атаковали шесть порталов мероприятия и нарушили их работу. Дирекция выставки подчеркнула, что такое внимание лишь подчеркивает ее консолидирующее значение и международный уровень. «360» проводил прямую трансляцию с места событий.

Выставки Песни
04 ноября 2023, 12:22
Собянин призвал жителей Москвы сплотиться для больших дел на благо города
Unsplash
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День народного единства много значит для россиян и напоминает о важных событиях в истории страны. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он поздравил жителей столицы с праздником и призвал оставаться сплоченными для «больших дел на благо города и страны».

«Этот праздник напоминает нам о героических страницах истории нашей страны. И призывает к сплоченности перед лицом испытаний. Мы - вместе. Мы - едины», - отметил Собянин.

Мэр Москвы также пожелал горожанам благополучия и здоровья.

Ранее россиян с праздником поздравил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он напомнил о мудрости и сплоченности народов страны, которые на протяжении всей истории государства объединялись перед лицом общей опасности. По его словам, Россию всегда пытались захватить враги, но каждый раз им давали отпор.

Праздники Сергей Собянин Москва 2023

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