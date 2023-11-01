Погода в Москве побила температурный рекорд 1934 года

«Воздух прогрелся до 12,9 градуса, но это не предел. Температура продолжит расти», - уточнил синоптик.

По его словам, предыдущий рекорд, который держался 89 лет, составлял плюс 12,6 градуса. Его зафиксировали в 1934 году.

Кроме того, минувшая ночь в Москве стала самой теплой с 1949 года - то есть с начала истории наблюдений за погодой на метеостанции ВДНХ. Температурный рекорд держался с 2008 года.

При этом октябрь в столице вошел в десятку самых «мокрых» за 140 лет: количество осадков перевалило за сто миллиметров.

Ранее москвичам пообещали, что первые 10 дней ноября в столице будут теплыми.