Погода в Москве побила рекорд 1942 года

«Второй день ноября в Москве, как и его предшественник, начался погодным рекордом. Несмотря на начавшееся понижение температуры, запасов тепла хватило, чтобы обновить второй подряд суточный рекорд максимальной температуры воздуха», - отметил он.

Метеоролог уточнил, что в полночь в столице на столбиках термометра зафиксировали отметку 13,3 градуса, что превысило прежние показатели. Он также напомнил, что самую высокую температуру 2 ноября отметили в 1942 году, когда рекорд составил 12,2 градуса.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве 1 ноября побит температурный рекорд 1934 года. Воздух прогрелся до 12,9 градуса.