Подземный уровень достроили в гараже Мельникова в Москве

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«Мы представим 53 экспоната: автобусы, трамваи, городскую спецтехнику, грузовые и легковые автомобили, гужевой транспорт и многое другое», - отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Он предположил, что музей станет одним из самых посещаемых в столице.

Глава дептранса уточнил, что специалисты реставрируют памятник архитектуры советского авангарда. За его пределами планируют обустроить треугольный вход через уличный амфитеатр. Оттуда посетители смогут пройти в главный музейный холл. Светящийся коридор соединит его с подземным этажом основного здания.

Экскурсия будет начинаться на минус первом уровне. Гостям представят экспозицию о развитии метро.

В 2024 году Музей транспорта Москвы также отреставрирует больше десятка экспонатов. Специалисты восстановят трамвайные вагоны 1920-х годов и крановую платформу СВАРЗ, возраст которой превысил 90 лет.