24 февраля 2024, 18:26

Подземный уровень достроили в гараже Мельникова в Москве

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В гараже Константина Мельникова на Новорязанской улице в Москве закончили строить подземный уровень. Благодаря этому пространство музейного комплекса увеличилось в два раза, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Мы представим 53 экспоната: автобусы, трамваи, городскую спецтехнику, грузовые и легковые автомобили, гужевой транспорт и многое другое», - отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Он предположил, что музей станет одним из самых посещаемых в столице.

Глава дептранса уточнил, что специалисты реставрируют памятник архитектуры советского авангарда. За его пределами планируют обустроить треугольный вход через уличный амфитеатр. Оттуда посетители смогут пройти в главный музейный холл. Светящийся коридор соединит его с подземным этажом основного здания.

Экскурсия будет начинаться на минус первом уровне. Гостям представят экспозицию о развитии метро.

В 2024 году Музей транспорта Москвы также отреставрирует больше десятка экспонатов. Специалисты восстановят трамвайные вагоны 1920-х годов и крановую платформу СВАРЗ, возраст которой превысил 90 лет.

Музеи Дептранс Москвы Москва
24 февраля 2024, 17:35
Территорию у станции «Крекшино» МЦД-4 в ТиНАО благоустроили
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В Новой Москве завершили работы по благоустройству на участке около станции «Крекшино» МЦД-4. Там отремонтировали покрытие и добавили света, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

«Основной задачей было улучшение транспортной и пешеходной доступности станции, адаптация пространства возле нее под запросы пассажиров и местных жителей», - отметил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Он уточнил, что благоустройство затронуло 1-ю Железнодорожную улицу, участок улицы Запрудной, пешеходную зону между ними и часть улицы 2-й Железнодорожной.

Бирюков пояснил, что специалисты спрятали воздушные провода в кабельную канализацию, проложили еще свыше 170 метров системы водостока, обновили почти 40 тысяч «квадратов» асфальта на тротуарах и проезжей части.

На наземных пешеходных переходах появились опоры контрастного освещения. Также около станции установили больше 200 фонарей и уличных торшеров. На территории разбили газон, заменили остановочные павильоны, поставили новые светофоры на переходах.

Работы по благоустройству провели также рядом со станцией МЦД-4 «Внуково» в ЗАО Москвы. Там сделали более широкие тротуары и возвели пешеходные переходы.

Благоустройство МЦД ТиНАО
24 февраля 2024, 13:40
Почти 20 домов с картушами капитально отремонтировали в Москве
Freepik
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В Москве завершили капитальный ремонт в 18 домах с картушами. Мастера используют качественные материалы, чтобы воссоздать первозданную красоту декора фасадов, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Всего с момента старта программы капремонта удалось восстановить 18 домов с картушами. Среди них - шестиэтажный жилой дом на Старой Басманной улице, построенный в 1908 году.

Специалисты восстановили фасад, крышу, подъезд и подвал, а также установили новые инженерные коммуникации. Реставраторы воссоздали архитектурные детали и привели в порядок стены, используя современные материалы.

В Гагаринском переулке отремонтировали жилую пятиэтажку. П-образный дом с проездной аркой и картушем построили в 1910 году по проекту архитектора Дмитрия Челищева.

В Москве также проведут реконструкцию павильонов киностудии имени Горького. В районах Ростокино и Левобережный отремонтируют старые и построят новые корпуса.

Ремонтные работы Москва
24 февраля 2024, 12:50
Соревнования школьных лиг Москвы объединили свыше 800 тысяч детей
Freepik
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В соревнованиях школьных лиг Москвы за четыре года приняли участие больше 800 тысяч детей. В общей сложности в столице действуют 20 школьных спортивных лиг, сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Самые массовые в этом учебном году - по волейболу, мини-футболу и баскетболу», - отметил он.

Глава города уточнил, что детские соревнования проходят по футболу, баскетболу, пляжному волейболу, гандболу, бадминтону и самбо. Школьники также борются за победу в настольном теннисе и художественной гимнастике. Состязания проводят по киберспорту, шашкам и шахматам.

Большая часть лиг включает отборочный и финальный этапы. Сначала команды встречаются на уровне межрайонных объединений, на завершающей стадии турниров определяют победителей. Лучшие спортсмены становятся участниками всероссийских соревнований.

Ранее подвели итоги шестого Московского детского чемпионата «Мастерята». В нем участвовали примерно восемь тысяч школьников из 478 образовательных учреждений столицы.

Спортсмены Дети Школьники Москва
24 февраля 2024, 12:20
Ефимов: производство лекарств и медизделий в Москве выросло в 1,4 раза по итогам 2023 года
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За 2023 год в столице выпустили на 40,3% больше лекарств и медицинских изделий, чем по итогам 2022-го. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Мэр столицы Сергей Собянин ранее отметил, что объем производства московских предприятий обрабатывающей промышленности за прошлый год увеличился на 18,5%.

Ефимов назвал Москву одним из главных центров развития российской фармацевтической отрасли. По его словам, в городе работает около 200 производителей лекарственных средств и медизделий. В этих компаниях трудятся более 15 тысяч человек.

«По итогам 2023 года предприятия выпустили в 1,4 раза больше продукции, чем в 2022-м. Для активного и эффективного развития этой отрасли в столице был сформирован фармацевтический кластер. Сегодня в него входят 11 компаний, восемь из которых уже работают», - рассказал заместитель мэра Москвы.

Кластер предусматривает освоение производства лекарственных препаратов по 128 международным непатентованным наименованиям, добавил Ефимов.

В Москве изготавливают антибиотики и вакцины, лекарства для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний нервной системы. Также в городе выпускают препараты для людей с сахарным диабетом По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, по итогам 2023 года объем производства противоопухолевых препаратов в городе поднялся в 1,2 раза - почти до 2,8 миллиона упаковок. Кроме того, в столице выпустили 1,3 миллиона упаковок лекарств для лечения органов дыхательной системы, что в три раза превышает показатели 2022 года, отметил Овчинский.

«Поддержку столичным производствам в условиях растущего спроса оказывает город. Например, в прошлом году подписали четыре офсетных контракта в сфере фармацевтики. Ожидается, что первые поставки по ним начнутся в 2025–2026 годах», - сообщил министр правительства Москвы.

Столица стала первым субъектом России, заключающим офсетные контракты с инвесторами. За счет этого компании строят или модернизируют производства, создают рабочие места, а город гарантированно получает необходимую продукцию.

На сегодняшний день Москва - лидер по офсетным соглашениям. С 2017 по 2023 год город заключил 17 таких контрактов, включая восемь в сфере фармацевтики и два - с предприятиями, выпускающими медизделия.

Столичным промышленникам доступны более 20 системных мер поддержки города, в том числе субсидии и целевые займы. Также действует набор антикризисных инструментов.

Экономика Промышленность Москва

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