30 декабря 2023, 09:15

Подземную пересадку между станциями метро «Каховская» и «Севастопольская» открыли в Москве

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Пассажиры с 30 декабря смогут пользоваться новой подземной пересадкой между станциями метро «Каховская» и «Севастопольская». Это позволит москвичам и туристам сократить время в пути, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«С сегодняшнего дня открыта новая подземная пересадка между станциями „Каховская“ и „Севастопольская“», - рассказали в департаменте.

В ведомстве отметили, что благодаря дополнительному переходу между станциями Серпуховско-Тимирязевской линии и БКЛ пересадка станет для пассажиров комфортнее и быстрее.

В Москве также приступили к возведению тоннеля к Троицкой линии метро и будущему электродепо «Столбово». Оно будет обслуживать поезда сразу двух веток столичной подземки. Специалисты почти достроили соединительные ветки для оборота подвижного состава Сокольнической линии.

Метро Москва 2023
30 декабря 2023, 09:19
Москвичам пообещали оттепель и мокрый снег в субботу
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Москву накроют аномальная оттепель и осадки 30 декабря. Столбики термометра поднимутся до +3 градусов, написал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Москву накроют аномальная оттепель и осадки 30 декабря. Столбики термометра поднимутся до 3 градусов, написал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По его словам, в субботу столица окажется во власти теплого сектора циклонического вихря, центр которого в середине дня будет над Прибалтикой. В регионе ожидается облачная погода, временами дожди и мокрый снег. В некоторых районах дороги и тротуары покроет гололедица.

В Москве в дневные часы воздух прогреется до 1… 3 градусов. Ночью похолодает до -2 градусов. В Московской области днем температура будет варьироваться от -1 до 4 градусов. В ночное время суток подморозит до -5 градусов.

Ветер подует с запада, юго-запада со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление подрастет до 737 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Жителей и гостей столицы также ждут крепкие морозы на Рождество. Синоптики спрогнозировали до -15 градусов днем 7 января.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве
30 декабря 2023, 09:17
Дептранс Москвы подвел итоги работы речного транспорта в 2023 году
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Москвичи и гости столицы примерно 400 раз воспользовались поездками на двух маршрутах речного транспорта. Первый круглогодичный рейс запустили в июне 2023-го, сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

«Электросуда пользуются большой популярностью. Все чаще горожане выбирают их в качестве транспорта для своих ежедневных поездок. Всего на двух регулярных речных маршрутах пассажиры совершили уже почти 400 тысяч поездок», - уточнил он.

По словам заммэра, благодаря продлению речных маршрутов для жителей ближайших районов улучшится транспортная ситуация.

Он напомнил, что для оплаты проезда можно выбрать любой из удобных вариантов. Например, воспользоваться билетом «Кошелек» по «Тройке», банковской картой или биометрией. В «Едином» билете на 90 и 365 дней поездки уже включены в стоимость абонемента. Дети до семи лет в сопровождении одного взрослого могут ездить бесплатно.

Первый круглогодичный маршрут речного электротранспорта протяженностью 6,5 километра связал Киевский вокзал с причалом «Сердце Столицы» на Шелепихинской набережной. Второй маршрут, длина которого превысила девять километров, запустили осенью. Он проходит от ЗИЛа до «Печатников».

Еще четыре электросудна - «Серебрянка», «Шмелевка» , «Люблинка» и «Кузнецовка» - доставили в Московский речной флот. Они будут работать круглый год.

Москва 2023 Дептранс Москвы
29 декабря 2023, 19:26
Мастер-классы, экскурсии и кинопоказы проведут в парках Москвы в последние выходные года
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В последние выходные уходящего года москвичам предложили посетить городские парки. Там пройдут мастер-классы, кинопоказы и концерты, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Посетители парков «Ангарские пруды», «Кузьминки», «Фили», «Северное Тушино» и Дружбы смогут принять участие в массовом забеге 30 декабря в 08:45.

Сад имени Баумана в субботу с 10:00 до 11:30 приглашает на каток посмотреть фильм «Морозко», который будут транслировать на экране. В итальянском кафе «Меркато» в 11:00 начнется кулинарный мастер-класс для детей. Участников научат готовить новогодние имбирные пряники.

В Парке Горького на катке можно будет увидеть номера артистов. В «Медиарубке» 30 декабря пройдет выступление диджеев 21 Square, а 31 декабря -Vlados. Квиз-квест на катке стартует 30 декабря в 11:00. Команды-участники будут выполнять задания на ледовых аллеях.

В саду «Эрмитаж» 30 декабря с 14:00 до 16:00 проведут фестиваль WinterFest. Гостям предложат создать новогодние сувениры и поиграть с Дедом Морозом и Снегурочкой.

По всей Москве также запланировали провести праздничные события в новогоднюю ночь. Для посетителей подготовили насыщенные программы на 12 окружных площадках и в 21 парке культуры и отдыха.

Новый год Москва 2023 Парки
29 декабря 2023, 18:49
Поезда на Замоскворецкой линии метро в Москве обновят до 2025 года
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В ближайшие два года на Замоскворецкой линии столичной подземки планируют заменить старые составы. Это единственная ветка метро, где еще не запустили обновленные поезда, сообщил телеканалу «Москва 24» заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Будем по мере появления новых поездов ставить их в первую очередь на Замоскворецкую линию», - уточнил он.

Ликсутов отметил, что власти Москвы начнут закупать примерно 350 вагонов в год, поэтому программа обновления составов запланирована на несколько лет вперед.

Заммэра добавил, что в этом году обновили свыше 72% поездов в метро, при этом в 2010 году их число не превышало 13%.

Ранее на восемь линий столичного метрополитена вышли еще 11 новогодних составов. Поезда модификации «Русич», «Ока» и «Москва-2020» оформили в стиле ретро. Праздничный дизайн для составов разных моделей разработали специально к Новому году.

Метро Москва 2023 Дептранс Москвы

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