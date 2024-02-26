26 февраля 2024, 09:04

Почти весенняя погода придет в Москву 26 февраля

РИА «Новости»
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В Москве в последний понедельник февраля ожидается небольшой снег и около ноля градусов. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, 26 февраля в Москву придет усиливающийся с юго-востока антициклон. Образуется преимущественно облачная погода. В отдельных районах на севере и западе столицы пройдет небольшой снег. Местами ожидается гололедица.

«На всей территории региона днем гололедица. В Москве около ноля градусов, по области от -3 градусов до +2 градусов», - подчеркнул синоптик.

Леус добавил, что ветер в столицу придет южный и будет дуть с порывами от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы - 754 миллиметра ртутного столба.

На прошлой неделе в Москве зафиксировали новый суточный рекорд. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Алины Котилевской, пало достижение 122-летней давности по уровню снежного покрова. Он составил 63 сантиметра.

Погода Погода в Москве Москва
26 февраля 2024, 09:07
Право на редевелопмент территории в районе Строгино выставят на торги — Ефимов
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Земли площадью 4,78 гектара на северо-западе столицы реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Инвестора выберут по итогам торгов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Инвесторы смогут реорганизовать участок на 64-м километре МКАД в районе Строгино по программе комплексного развития территорий. Право на редевелопмент площадки выставят на торги. Инвестиции в реализацию проекта оцениваются почти в девять миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект - в 461 миллион рублей», - уточнил Ефимов.

Редевелопмент территории позволит создать свыше 1,1 тысячи новых рабочих мест, добавил заместитель мэра Москвы.

Участок, подлежащий реорганизации, располагается на пересечении МКАД и Таллинской улицы. Сейчас на этом месте находятся объекты нежилой застройки. Стать участниками торгов смогут все заинтересованные лица, соответствующие требованиям, включая региональные компании.

«На реорганизуемом участке можно возвести почти 45 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости. Это могут быть офисы, магазины, отделения банков, кафе, рестораны, а также объекты для обслуживания транспорта», - сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее отметил, что столичное правительство утвердило реализацию двух проектов комплексного развития неэффективно используемых территорий в районе Строгино и городском округе Щербинка. На этих землях собираются возвести в общей сложности около 67 тысяч квадратных метров недвижимости и создать почти 1,2 тысячи рабочих мест.

По программе КРТ на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков создают многофункциональные городские кварталы. На этих территориях проектируются дороги, комфортное жилье, общественно-деловые и спортивные объекты, а также вся необходимая инфраструктура. На сегодняшний день в столице на разных этапах реализации находится 228 проектов комплексного развития территорий суммарной площадью около 2,7 тысячи гектаров.

Недвижимость Экономика Москва
25 февраля 2024, 19:06
Штормовое предупреждение из-за ледяного дождя объявили в Москве
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В ближайшие часы Москва и область окажутся во власти ледяного дождя. По этой причине в регионе объявили штормовое предупреждение, сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он уточнил, что метеопредупреждение будет действовать с воскресенья 18:00 до утра 26 февраля.

По словам Вильфанда, ледяной дождь пройдет местами, поэтому гололедица образуется не на всей территории Москвы.

В прогностической карте Гидрометцентра указано, что до 13:00 27 февраля в Москве будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Также до 21:00 26 февраля будет актуально предупреждение из-за ветра, порывы которого достигнут 15 метров в секунду.

Ранее москвичам рассказали о морозном конце февраля. По словам синоптика, последняя неделя зимы будет солнечной и холодной.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва
25 февраля 2024, 14:12
Москвичей предупредили о ледяных дождях
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В воскресенье, 25 февраля, в Москве начнется похолодание и вероятны ледяные дожди. Информацию опубликовали в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы со ссылкой на синоптиков.

После 16:00 температура воздуха начнет падать ниже нуля градусов, в связи с чем на дорогах возможно появление гололедицы.

«До утра 26 февраля местами возможен ледяной дождь», - предупредили в городском хозяйстве.

Столичные службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы согласно погодным условиям.

Пешеходов призвали быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистам необходимо строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус также предупреждал об ухудшении погоды 25 февраля. По его данным, в столице возможны снег и гололедица.

Погода Погода в Москве Москва
25 февраля 2024, 09:20
Более 30 миллионов баллов получили москвичи в проекте «Город заданий» за два месяца
Freepik
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С января этого года москвичи, участвуя в проекте «Город заданий», выполнили свыше 70 тысяч задач. За это им начислили больше 30 миллионов баллов. Их можно использовать, чтобы получить скидки и подарки на сайте «Миллион призов», сообщили в пресс-службе столичного правительства.

В проекте были как экологические задачи, так и технические. В частности, москвичам предстояло отправить на переработку новогодние деревья для акции «Елочный круговорот», протестировать мобильные приложения, а также сфотографировать городские объекты или проверить места зимнего отдыха.

Сейчас «Город заданий» предлагает больше всего баллов молодоженам, если они поженятся на одной из площадок проекта «Новые адреса счастья», а после расскажут о своей истории, сопровождая ее снимками с торжества. Одному из членов новой семьи начислят за это 15 тысяч баллов.

Такое же количество баллов может получить пользователь после сдачи нормативов ГТО. При этом во время подготовки к спортивному экзамену за посещение тренировок тоже начислят баллы.

До этого жители столицы оценили шесть электронных проектов правительства Москвы. В «Активном гражданине» пользователи оставили более миллиона мнений об их работе.

Москва

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