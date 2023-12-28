Почти тысячу ветхих домов расселили в Москве со старта программы реновации

«Таких результатов удалось добиться в том числе за счет высоких темпов строительства нового жилья и подобранных стартовых площадок. По итогам 2023 года их количество превысило 600», - уточнил он.

Бочкарев отметил, что в общей сложности под заселение передали 277 новостроек.

Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин добавил, что в уходящем году новое жилье в 59 новостройках получили свыше 47 тысяч жителей 311 ветхих пятиэтажек.

По его словам, москвичи из 278 домов, которые приступили к переселению в этом году, уже оформили документы. Жители еще 33 старых домов пока рассматривают предложения о жилье.

Руководитель департамента столичного горимущества Максим Гаман рассказал, что примерно 7,9 тысячи человек получили ключи от нового жилья в ЮВАО, свыше 3,8 тысячи жителей - на юге столицы и более 3,4 тысячи - в ТиНАО.

Более 45 центров информирования по реновации также открыли в Москве за год. В них новые жильцы могут получить консультацию и ответы на вопросы по программе.