10 февраля 2024, 13:56

Почти тысячу раз дорожные спасатели Москвы выезжали на ЧС в 2023 году

Телеканал «360»
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Московских дорожных спасателей в прошлом году 950 раз привлекли к ликвидации последствий ДТП. Они также тушили пожары, разбирали поврежденные дорожные конструкции и помогали пострадавшим в авариях, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Обязанности специалистов аварийно-спасательного формирования ГБУ «Автомобильные дороги» заключаются в ликвидации последствий ДТП и обеспечении безопасности людей на МКАД и прилегающих транспортных магистралях. В общей сложности в столице работают шесть постов в шести административных округах.

Дорожные спасатели при себе всегда имеют целый арсенал необходимых средств: от гидравлического инструмента до приборов для химической и радиационной разведки. Каждая смена из четырех спасателей и диспетчера дежурит круглосуточно.

Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Москве и центральный пункт пожарной связи административных округов распределяют выезды. Спасатели ГБУ «Автомобильные дороги» начали работать в 2015 году. Подразделение насчитывает примерно 200 профессионалов.

В 2017 году в Москве появился дорожный патруль ЦОДД. Водителям и городским службам помогают 30 экипажей круглосуточно.

Утром на 92-м километре МКАД в аварии с грузовиком и легковушкой двух человек зажало в одной из машин. Вскоре на место приехали спасатели и вытащили пострадавших.

Спасатели ДТП Машины Москва
10 февраля 2024, 12:18
Почти 800 улиц Москвы благоустроят в формате «от дома до дома»
РИА «Новости»
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В этом году в разных московских районах планируют благоустроить 785 улиц в формате «от дома до дома». Такие масштабные работы в мегаполисе будут проводить в первый раз, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Формат „от дома до дома“ - это преображение городской среды за счет благоустройства территории от здания на одной стороне улицы до здания на другой стороне», - пояснил он.

Глава города уточнил, что в приоритете стоит задача по обеспечению комфортом пешеходов и водителей.

Помимо ремонта дорог, специалисты обустроят удобные подходы и подъезды к жилым кварталам и новые пешеходные переходы. У жителей появятся новые современные остановочные павильоны, стелы пешеходной навигации и другие элементы комфортной городской среды. Во время работ озеленят зоны отдыха, поставят лавочки.

Собянин добавил, что благоустройство проведут на Комсомольском и Нахимовском проспектах, улицах Академика Королева и Авиамоторной, а также на набережных реки Яузы. В общей сложности за предстоящие четыре года приведут в порядок в таком формате 3711 улиц в старых границах Москвы.

Он также объявил о продолжении масштабного проекта по созданию парка «Яуза» в этом году. Благоустройство затронет еще два участка рядом с одноименной рекой.

Благоустройство Сергей Собянин Москва
10 февраля 2024, 10:53
Лыжню с пунктом проката снаряжения открыли на Северном речном вокзале в Москве
Freepik
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Напротив Северного речного вокзала в акватории канала имени Москвы открыли лыжную трассу с пунктом проката снаряжения. Каждые выходные там будут проходить бесплатные тренировки, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Трасса представляет собой три круга, протяженность которых составила - один, два и четыре километра. Посетители смогут выбрать подходящую для себя дистанцию. На тренировки можно прийти со своими лыжами или арендовать снаряжение бесплатно в пункте проката.

Лыжня будет работать каждый день с 10:00 до 20:00. Выход на нее находится около причала № 10. Всех желающих каждые выходные бесплатно будет тренировать преподаватель по лыжным гонкам и физической культуре. Занятия начинаются по субботам и воскресеньям с 12:00.

Отреставрированный Северный речной вокзал пользуется популярностью у отдыхающих. В прошлом году на его территории провели свыше 320 мероприятий, которые посетили почти три миллиона человек.

На катках и лыжных дорожках в московских парках также постоянно проходят спортивные мероприятия и тренировки. Они открыты для всех желающих, в том числе для детей.

Спортсмены Москва
10 февраля 2024, 09:54
Московский городской вокзал Митьково МЦД-3 откроют в этом году
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Открытие нового городского вокзала Митьково третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) состоится в 2024 году. Он граничит с районами Сокольники и Красносельский, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Сейчас специалисты монтируют инженерные коммуникации и металлоконструкции наземной части вестибюля, также идет остекление турникетного зала», - уточнил он.

Глава города отметил, что пассажиры смогут со станции МЦД-3 «Митьково» бесплатно сделать пересадку на Большую кольцевую и Сокольническую линии метро, на наземный транспорт. К примеру, добраться до трамваев можно будет примерно за пару минут.

По словам мэра, около станции обустроят безопасные зоны для пешеходов, автобусные остановки перенесут поближе к железной дороге. На территории проведут благоустройство, включая озеленение с высадкой деревьев и установку освещения.

«„Митьково“ станет 39-й станцией на МЦД-3 и 81-м московским городским вокзалом на действующих диаметрах и МЦК», - заключил он.

На севере Москвы также начали строить городской вокзал «Петровско-Разумовская». Он свяжет два диаметра, две ветки метрополитена и маршруты наземного транспорта.

Строительство МЦД Сергей Собянин Москва
10 февраля 2024, 09:27
Московская компания разработала и наладила выпуск кремниевых конденсаторов
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Столичное АО «Научно-исследовательский институт молекулярной электроники» разработало и наладило производство кремниевых конденсаторов. С третьего квартала 2023 года объем производства превысил миллион штук, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Спрос рождает предложение Спрос на электронные компоненты российского производства довольно высокий, и это простимулировало развитие отечественной отрасли микроэлектроники, отметил Овчинский.

«Резидент ОЭЗ „Технополис Москва“ разработал кремниевые конденсаторы и наладил их производство. Они применяются в источниках вторичного питания модулей оборудования связи, навигации и радиолокации», - сообщил глава департамента.

Выпуск продукции начался в третьем квартале 2023 года, за этот период объем выпущенной продукции превысил миллион штук, добавил Овчинский.

Использование кремниевой пластины позволило увеличить объем выпускаемой продукции и снизить ее себестоимость. Статус резидента особой экономической зоны дает значительные налоговые льготы, НИИМЭ получил этот статус в 2015 году, рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

«За три квартала предыдущего года компания создала 96 новых рабочих мест, инвестиции за этот же период составили около 34,6 миллиона рублей», - добавил Дегтев.

Дешевле и надежнее Гендиректор компании Александр Кравцов отметил, что использование кремниевых пластин и новые технологии позволили увеличить удельную емкость аккумуляторов и повысить их надежность.

«В настоящее время компания продолжает развивать технологию, улучшать характеристики и планирует повысить объемы производства до 1,5 миллиона изделий в год», - добавил Кравцов.

ОЭЗ «Технополис Москва» - территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Она расположена на шести площадках столицы, общая площадь которых составляет более 275 гектаров.

Инвестиции Промышленность Технологии Москва

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