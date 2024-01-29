29 января 2024, 18:31

Почти три тысячи фонарей установили у школ и детсадов в Москве за год

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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Свыше 2,7 тысячи фонарей установили возле школ, детских садов и других образовательных учреждений в Москве в 2023 году. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

«На сегодняшний день хорошее освещение является важной составляющей формирования городской среды, количество осветительных приборов в Москве ежегодно растет и уже превышает один миллион», - уточнил он.

По его словам, обеспечение надежного и качественного освещения территорий образовательных учреждений находится на особом контроле. Больше всего фонарей установили на юго-западе, юге и западе Москвы. Так, около детских садов появились торшеры высотой по 4,5 метра, а на школьных и спортивных площадках - восьмиметровые складывающиеся опоры.

В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства добавили, что в новых опорах используют энергосберегающие светодиодные светильники, которые в несколько раз долговечнее и на 30% экономичнее натриевых и галогеновых ламп. Со временем все фонари Москве оборудуют умными датчиками, которые позволят управлять городским освещением дистанционно, регулировать яркость и проверять напряжение.

Также в 2023 году в Москве установили свыше 15 тысяч фонарей во дворах.

Школы Детские сады Москва
29 января 2024, 16:54
Собянин рассказал о строительстве станции метро «Генерала Тюленева»
РИА «Новости»
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Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел строящуюся станцию «Генерала Тюленева» Троицкой линии метро. О степени ее готовности сообщили на официальном портале столичного правительства.

«Здесь, на „Генерала Тюленева“, высокая готовность станции, идут уже отделочные работы. Станция, надеюсь, будет очень востребована, в пешей доступности здесь проживают около 60 тысяч жителей», - отметил мэр.

По его словам, новая станция улучшит транспортное обслуживание для 133 тысяч жителей района Теплый Стан. Саму Троицкую линию метро должны запустить в конце 2024 года.

Сейчас станция «Генерала Тюленева» готова на 68%. Работы завершат в четвертом квартале 2024 года. Ее ввод в эксплуатацию снизит нагрузку на станции метро «Теплый Стан» Калужско-Рижской линии до 14% и «Тропарево» Сокольнической линии до 24%. Предполагается, что по будням станция будет обслуживать до 21 тысячи пассажиров.

Ранее Собянин рассказал, что в Москве начали проектировать Бирюлевскую линию метро. Она улучшит транспортную ситуацию для жителей семи столичных районов.

Строительство Метро Сергей Собянин Москва
29 января 2024, 16:38
Два путепровода открыли на Коммунарском шоссе в Москве
РИА «Новости»
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В районе торгового центра «Мега Теплый Стан» в Москве открыли два путепровода. Их строительство закончили на три месяца раньше срока, подчеркнул мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, новые съезды улучшат транспортное сообщение для более чем 115 тысяч жителей поселения Сосенского. При этом посетители ТЦ больше не будут делать крюк длиной почти в семь километров. Таким образом, выезд с территории в сторону Коммунарки займет меньше минуты, а маршрут заезда станет в три раза короче.

«В ближайшие годы планируем построить ещё ряд дорожных объектов, которые упростят подъезды к ТЦ и разгрузят МКАД и Калужское шоссе», - добавил мэр.

В 2024 году в Москве планируют построить около 100 километров дорог. Также в столице возведут 30 мостов, эстакад и тоннелей.

Строительство Дороги Сергей Собянин Москва
29 января 2024, 15:18
Капремонт трех столетних домов завершили в Москве
РИА «Новости»
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Специалисты фонда капитального ремонта Москвы завершили работы в трех зданиях в районе Садового кольца. Дома, построенные в 1912 году, принадлежат к стилям неоклассика, модерн и эклектика. О ходе работ рассказали в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

В Москве капитально отремонтировали дома № 23 строение 4 и № 32 строение 2 на Садовой-Кудринской улице и дом № 16/13 в 1-м Неопалимовском переулке.

Реставрация коснулась фасадов зданий, их входных зон и архитектурных элементов. Специалисты разработали уникальные ремонтные проекты для каждого из домов. Их реализовали с использованием современных материалов и технологий отечественного производства. Это обеспечило высокий уровень работ и позволило воссоздать архитектурную концепцию зданий, приближенную к оригинальному виду.

В ближайшее время реставраторы обновят историческое здание Биржи в центре Москвы. Мастера отремонтируют лицевую часть объекта и кровлю и восстановят утраченные элементы.

Реставрация Москва
29 января 2024, 14:35
Метеозависимым москвичам нечего бояться. Синоптик объяснил действие глубокой барической ложбины
РИА «Новости»
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Весеннее тепло в Москву пока не придет, но столбик термометра останется около нуля. Метеозависимым не стоит опасаться перепадов атмосферного давления, так как они растянутся во времени, сообщил «360» синоптик, метеоролог, эколог, климатолог Александр Шувалов.

По словам специалиста, в конце января - начале февраля установится погода, противоположная той, какой встретило жителей столичного региона начало года. Шувалов напомнил о лютых морозах и заявил, что теперь почти на неделю придет «полуоттепель».

Понижение давления «К концу недели существенно понизится давление. По сравнению с началом недели на 20-25 миллиметров ртутного столба», - предупредил он.

Так как повышение растянется во времени, объяснил специалист, метеозависимые люди не почувствуют сильных недомоганий. В регионе появится глубокая барическая ложбина , когда поле высокого давления сменится низким. Сами циклоны останутся на севере. Шувалов заявил, что это не скажется на погоде слишком сильно.

Самым теплым днем недели в Москве станет 1 февраля, заявили в Гидрометцентре.

Температура воздуха превысит норму на 5-6 градусов.

Весеннее тепло «Все-таки будет преобладать облачная погода. С начала недели и в пятницу довольно существенно упадет давление, во вторник, четверг и пятницу возможен слабый снег. В целом температура будет выше средних климатических значений», - сказал он о ближайшей неделе.

В Подмосковье столбик термометра остановится на уровне 0…-5 градусов, в Москве в отдельные дни повысится до слабых положительных значений. Однако оттепель Шувалов прогнозировать не стал. По его словам, большое количество снега не даст воздуху прогреться слишком сильно.

Погода в Москве

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