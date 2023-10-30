Почти пять миллионов квадратных метров недвижимости ввели на месте промзон в Москве
Более 4,8 миллиона квадратных метров недвижимости появилось на территории бывших промышленных и коммунальных зон в Москве с начала года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.
По его словам, в городе появилось 128 объектов, включая 65 жилых домов с 2287 квартирами площадью 3,9 миллиона квадратных метров.
«Комплексная застройка территорий бывших промзон - едва ли не главный ресурс градостроительного развития столицы в старых границах», - отметил заммэра.
Кроме жилья, на территории промзон построили объекты социального назначения, административно-деловые и торгово-бытовые здания, промышленные производственные строения, а также коммунально-складские и жилищно-коммунальные объекты.
Бочкарев добавил, что к концу года в столице появится еще 66 объектов площадью около 2,1 миллиона квадратных метров.
Ранее сообщалось о том, что программу комплексного развития территорий продолжат в Москве в 2024–2026 годах. Она станет одной из важных статей расходов городского бюджета.