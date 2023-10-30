Почти пять миллионов квадратных метров недвижимости ввели на месте промзон в Москве

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По его словам, в городе появилось 128 объектов, включая 65 жилых домов с 2287 квартирами площадью 3,9 миллиона квадратных метров.

«Комплексная застройка территорий бывших промзон - едва ли не главный ресурс градостроительного развития столицы в старых границах», - отметил заммэра.

Кроме жилья, на территории промзон построили объекты социального назначения, административно-деловые и торгово-бытовые здания, промышленные производственные строения, а также коммунально-складские и жилищно-коммунальные объекты.

Бочкарев добавил, что к концу года в столице появится еще 66 объектов площадью около 2,1 миллиона квадратных метров.

Ранее сообщалось о том, что программу комплексного развития территорий продолжат в Москве в 2024–2026 годах. Она станет одной из важных статей расходов городского бюджета.