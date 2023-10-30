30 октября 2023, 17:19

Почти пять миллионов квадратных метров недвижимости ввели на месте промзон в Москве

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Более 4,8 миллиона квадратных метров недвижимости появилось на территории бывших промышленных и коммунальных зон в Москве с начала года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

По его словам, в городе появилось 128 объектов, включая 65 жилых домов с 2287 квартирами площадью 3,9 миллиона квадратных метров.

«Комплексная застройка территорий бывших промзон - едва ли не главный ресурс градостроительного развития столицы в старых границах», - отметил заммэра.

Кроме жилья, на территории промзон построили объекты социального назначения, административно-деловые и торгово-бытовые здания, промышленные производственные строения, а также коммунально-складские и жилищно-коммунальные объекты.

Бочкарев добавил, что к концу года в столице появится еще 66 объектов площадью около 2,1 миллиона квадратных метров.

Ранее сообщалось о том, что программу комплексного развития территорий продолжат в Москве в 2024–2026 годах. Она станет одной из важных статей расходов городского бюджета.

Благоустройство Строительство Недвижимость Москва 2023 Андрей Бочкарев
30 октября 2023, 19:00
Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве на вторник
РИА «Новости»
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Желтый уровень опасности будет действовать в Москве во вторник, 31 октября, из-за тумана. Об этом сообщил Гидрометцентр России на своем официальном сайте.

Предупреждение о потенциально опасной погоде будет действовать с 04:00 до 12:00 31 октября. Аналогичная ситуация ожидается и в Подмосковье, начиная с трех часов ночи.

«Туман, видимость 200-700 метров», - уточнили в Гидрометцентре.

Ранее штормовое предупреждение объявляли в Москве из-за ледяного дождя и гололеда. Оно действовало до 15 часов 30 октября. Высота снежного покрова в Москве достигла семи сантиметров.

Однако синоптик Александр Шувалов призвал москвичей готовиться к всплеску тепла в столице. По его словам, скоро в столицу придут «африканская» жара и египетские ночи.

Прогноз погоды Погода Москва 2023 Погода в Москве
30 октября 2023, 17:57
Собянин рассказал о московских разработках для метро и железных дорог
Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина
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Московские производители оборудования для рельсового транспорта оказывают огромное влияние на развитие транспортной инфраструктуры в России. Об этом в Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Развитие и обновление метро и железных дорог страны было бы невозможно без московских производителей», - подчеркнул он.

Например, в столице занимаются выпуском вагонов класса «люкс», которые входят в составы поездов Москва - Симферополь. Также город поставляет осветительные приборы и кабели для метро.

Кроме этого, с 1921 года Московский тормозной завод разрабатывает и производит оборудование для всех типов вагонов рельсового транспорта.

А еще одно предприятие за три года установило свою систему автоматизированного управления движением поездов на 30 станциях Байкало-Амурской магистрали.

Ранее на экспериментальном кольце в Щербинке стартовали испытания первой «Иволги 4.0».

Сергей Собянин Промышленность Москва 2023
30 октября 2023, 17:31
Московские цветники подготовили к зиме
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Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы провели работы для подготовки столичных цветников к зиме. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, растения подкормили удобрениями, чтобы укрепить корневую систему и повысить их морозостойкость. Также их обработали от болезней и вредителей и подрезали. Кустовые розы закрыли специальным защитным материалом.

«На финальном этапе задекорировали цветники разноцветной древесной щепой, которая дополнительно защитит многолетники и высаженные заранее луковицы тюльпанов от холодов», - рассказал Бирюков.

На главных магистралях столицы создали тематические клумбы в виде национальных узоров и сказочных образов, а цветники на Северном речном вокзале украсили геометрическими фигурами разных цветов. Кроме того, в Пушкинском сквере, на Тверском бульваре и Профсоюзной улице появились яркие орнаменты из щепы.

Ранее два участка на Цветном бульваре благоустроили в Москве.

ЖКХ Москва 2023 Петр Бирюков
30 октября 2023, 16:36
Строительство электродепо «Столбово» планируют завершить в Москве до конца 2024 года
Сайт мэра и правительства Москвы
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Одно из крупнейших в московском метро электродепо «Столбово» планируют достроить в следующем году. О его транспортных преимуществах сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Разместится оно в поселении Сосенском и будет обслуживать сразу две линии - старейшую Сокольническую и будущую Троицкую», - уточнил он.

По его словам, депо позволит вдвое увеличить количество поездов в южной части красной ветки метро. Кроме этого, для пассажиров сократится время ожидания.

Собянин добавил, что депо необходимо для строящейся Троицкой линии, оно будет обслуживать ее первую очередь - от «ЗИЛа» до «Коммунарки». После открытия всей ветки - линия перейдет под обслуживание другого депо, которое появится вблизи деревни Летово. Тогда «Столбово» полностью переключится на Сокольническую линию.

Административно-бытовой корпус на территории электродепо начали строить в начале октября. Оно находится на участке размером 16 гектаров, на котором 38 новых зданий и сооружений для работы с поездами.

Строительство Сергей Собянин Москва 2023

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