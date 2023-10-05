Почти половина месячной нормы осадков выпадет в Москве за три дня

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«За предстоящие трое суток в Москве выпадет до 38 миллиметров осадков или около половины всей месячной нормы (54%)», - уточнил он.

Метеоролог также предупредил горожан об аномально низком атмосферном давлении в ночь с 7 на 8 октября - 720 миллиметров ртутного столба. По словам Тишковца, такие показатели на 25 единиц ниже нормы, что самым негативным образом скажется на самочувствии и здоровье метеозависимых людей.

«Они как бы поднимутся на высоту московских небоскребов», - добавил он.

Ранее москвичей и туристов предупредили, что на следующей неделе в столице пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. С 5 октября в тыл циклона начнут попадать первые порции арктического холода.