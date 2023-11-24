Почти половина декадной нормы осадков выпала в Москве за сутки

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По его словам, на территории ВДНХ и Балчуге выпало пять миллиметров осадков. В районе Тушино зафиксировали шесть миллиметров. Эти значения достигли 40% декадной (десятидневной) климатической нормы.

«Минимальная температура воздуха в Москве за ночь составила -7, по области - до -10», - уточнил синоптик.

Обильный снегопад стал причиной задержки 50 рейсов в московских аэропортах. Еще 12 полетов во Внукове, Домодедове и Шереметьеве отменили.

Столичные городские службы перевели в режим повышенной готовности. Коммунальщики сообщили, что прирост снега сможет составить до 10 сантиметров.