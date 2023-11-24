Почти половина декадной нормы осадков выпала в Москве за сутки
За прошедшие сутки в Москве выпало 40% декадной нормы осадков. Об этом сообщил в Telegram-канале метеоролог, ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, на территории ВДНХ и Балчуге выпало пять миллиметров осадков. В районе Тушино зафиксировали шесть миллиметров. Эти значения достигли 40% декадной (десятидневной) климатической нормы.
«Минимальная температура воздуха в Москве за ночь составила -7, по области - до -10», - уточнил синоптик.
Обильный снегопад стал причиной задержки 50 рейсов в московских аэропортах. Еще 12 полетов во Внукове, Домодедове и Шереметьеве отменили.
Столичные городские службы перевели в режим повышенной готовности. Коммунальщики сообщили, что прирост снега сможет составить до 10 сантиметров.