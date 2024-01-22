Почти два миллиона «квадратов» жилья по реновации достроят за год в Москве
В Москве до 2025 года планируют возвести примерно два миллиона квадратных метров недвижимости для участников реновации. Вторая волна программы в ближайшие два-три года наберет обороты, сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
«Если в прошлом году было построено и сдано в эксплуатацию порядка 1,2 миллиона квадратных метров жилья, то уже в течение этого года планируется ввести свыше 1,9 миллиона квадратных метров жилья для переселенцев», - уточнил заммэра Москвы Андрей Бочкарев на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.
Он пояснил, что по реновации в общей сложности возведут 40 миллионов «квадратов» недвижимости, в том числе жилья и соцобъектов.
Бочкарев добавил, что в 2024 году объем строительства объектов по программе реновации в Москве возрастет больше чем на 700 тысяч квадратных метров. Сейчас проектируется и возводится по реновации свыше 8,1 миллиона «квадратов» недвижимости.
Ранее на улице Плющева в Москве завершили строительство жилого дома по программе реновации. Здание рассчитано на 210 квартир.