Почти два десятка ФОК построят в Москве до 2027 года

До 2027 года в Москве появятся еще 18 физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК). Спортивные объекты возведут в городе в рамках реализации Адресной инвестиционной программы (АИП) на 2024–2026 годы, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«С каждым годом спорт становится все более доступным каждому жителю Москвы. Это происходит благодаря строительству новых физкультурно-оздоровительных объектов в жилых районах города», - подчеркнул он.

Например, в районе Москворечье-Сабурово до 2027 года закончат работы по возведению многофункционального спорткомплекса, а также реконструируют Дворец спорта «Лужники», стрелковый клуб и 75-метровый лыжный трамплин на Воробьевых горах.

Кроме этого, уже в 2024 году новый ФОК откроют на востоке Москвы.

В нем будут работать два бассейна: длиной 25 метров для взрослых, а второй - длиной 10 метров - для обучения плаванию детей.