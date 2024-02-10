Почти 800 улиц Москвы благоустроят в формате «от дома до дома»

«Формат „от дома до дома“ - это преображение городской среды за счет благоустройства территории от здания на одной стороне улицы до здания на другой стороне», - пояснил он.

Глава города уточнил, что в приоритете стоит задача по обеспечению комфортом пешеходов и водителей.

Помимо ремонта дорог, специалисты обустроят удобные подходы и подъезды к жилым кварталам и новые пешеходные переходы. У жителей появятся новые современные остановочные павильоны, стелы пешеходной навигации и другие элементы комфортной городской среды. Во время работ озеленят зоны отдыха, поставят лавочки.

Собянин добавил, что благоустройство проведут на Комсомольском и Нахимовском проспектах, улицах Академика Королева и Авиамоторной, а также на набережных реки Яузы. В общей сложности за предстоящие четыре года приведут в порядок в таком формате 3711 улиц в старых границах Москвы.

Он также объявил о продолжении масштабного проекта по созданию парка «Яуза» в этом году. Благоустройство затронет еще два участка рядом с одноименной рекой.