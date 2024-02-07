07 февраля 2024, 16:49

Почти 800 тысяч «квадратов» индивидуального жилья достроили в Новой Москве за год

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В прошлом году в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) Москвы удалось ввести в эксплуатацию 769,1 тысячи квадратных метров индивидуального жилья. Там возвели крупные ЖК, малоэтажные и частные дома, сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Мы стараемся соблюдать баланс в развитии всех составляющих, при этом в последние годы отмечаем рост объемов строительства индивидуального жилья», - отметил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Он перечислил преимущества ИЖС, указав на благоприятную экологическую среду, более низкую себестоимость по сравнению с многоэтажками и быструю стройку.

По словам главы департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, индивидуальное жилье очень востребовано из-за доступной цены, развитой социальной, транспортной и рекреационной инфраструктуры.

Жидкин добавил, что сейчас на долю индивидуальных домов приходится до 25% от общего объема ввода жилья в ТиНАО.

В этом году в Новой Москве также планируют построить 30 детских садов и школ. Образовательные учреждения оснастят всем необходимым для учебы, включая IT-полигоны, классы робототехники и лаборатории.

Строительство Недвижимость ТиНАО
07 февраля 2024, 16:41
Участок для строительства ФОК выставят на торги на севере Москвы
РИА «Новости»
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Москва проведет аукцион на право аренды земельного участка в Головинском районе. Его можно будет использовать для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК). Об этом рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

«В ближайшее время все желающие смогут принять участие в открытом аукционе по аренде земельного участка площадью 0,37 гектара в Головинском районе для строительства и эксплуатации физкультурно-оздоровительного комплекса», - сказал он.

Объект построят по адресу: Солнечногорский проезд, владение 17, вблизи высотных домов, образовательных и дошкольных учреждений. На участке появится здание площадью 7,4 тысячи квадратных метров, при этом 4,4 тысячи «квадратов» займет спортивно-оздоровительный комплекс, а остальное пространство - развлекательная и игровая зоны.

Длительность арендного соглашения составит 5,5 года. Претендент на ведение стройки получит 28 месяцев на оформление документации на строительство и 19 месяцев для завершения подготовительных работ. По окончании строительства у инвестора появится возможность регистрации права собственности на здание и выкупа участка земли на особых условиях.

Еще один ФОК с бассейном достроят до конца года в районе Южное Бутово.

Аукционы Строительство Москва
07 февраля 2024, 16:15
Городские службы Москвы перешли в усиленный режим работы из-за снегопада
РИА «Новости»
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Городские службы Москвы перешли в режим повышенной готовности из-за снегопада, который продолжится до конца дня. В уборке задействуют коммунальную технику, а также средства малой механизации, дворников и бригады ручной уборки. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.


Особое внимание уделят очистке пешеходных зон, тротуаров и подходов к важным инфраструктурным объектам - остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК.

«Коммунальная техника приступила к очередному циклу работ по сплошному механизированному подметанию и противогололедной обработке», - отметил заммэра.

МЧС предупредило москвичей о сильном снеге, метели и гололедице 7 февраля. Из-за сильных порывов ветра и возможной метели горожанам рекомендовали быть внимательными и осторожными на улице, не находиться под деревьями и припарковывать автомобили на безопасном расстоянии от них.

Автомобилистов попросили по возможности избегать поездок на личном транспорте и проявлять особую осторожность на дорогах, соблюдая скоростной режим и дистанцию.

ЖКХ Снегопад Петр Бирюков Москва
07 февраля 2024, 16:09
Свыше 2,3 тысячи трансформаторных подстанций и распределительных пунктов обновят в Москве
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В Москве каждый год повышают эффективность передачи и распределения электроэнергии. В 2024-м в городе планируют отремонтировать свыше 2,3 тысячи трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

«Это позволит повысить надежность электроснабжения городских предприятий, социально значимых объектов и жилых районов», - уточнил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, ремонт будут проводить с апреля по декабрь, учитывая пиковые нагрузки и праздничные дни.

Заммэра пояснил, что специалисты полностью обновят силовые трансформаторы, электрооборудование и заземляющие устройства. Заменят изоляторы, средства релейной защиты и автоматики. Отремонтируют изоляцию и контактные соединения. Кроме того, мастера покрасят металлоконструкции и отрегулируют запорные устройства.

Бирюков добавил, что бесперебойную работу энергоблока Москвы контролируют с особой тщательностью, включая регулярные проверки технического состояния оборудования и его замену или ремонт.

В «Мособлэнерго» также подвели итоги работы за 2023 год. За отчетный период на производстве в Ликино-Дулево изготовили 2 135 тысячи железобетонных опор для воздушных линий электропередачи 0,4-10 киловатт.

Электричество Петр Бирюков Москва
07 февраля 2024, 13:48
Субсидии и гранты. Москвичам рассказали о поддержке для экспортеров
Freepik
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В Москве возросло на 21% количество одобренных заявок на субсидии и гранты для экспортеров, работающих с дружественными странами. Помощь получили производители оборудования, IT-компании и другие предприятия, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Общая сумма поддержки составила порядка 370 миллионов рублей», - уточнила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Она отметила, что больше всего пользуется популярностью грант на экспорт, благодаря которому можно получить 10% от суммы внешнеторгового контракта. Его оформили 115 компаний.

Субсидии позволили возместить 40 предприятиям расходы на поставку продукции заказчикам из дружественных стран. Это четверть больше, чем годом раньше. Еще 17 экспортеров получили другую финансовую помощь. В частности, представители анимационной студии, которые реализуют свой контент в Китае, смогли вернуть деньги, потраченные на перевод и адаптацию мультфильмов. Предприятие по производству изоляционных материалов получило субсидию на сертификацию систем менеджмента для экспорта в Индию, Бангладеш и другие страны.

Московское предпринимательство благополучно преодолело вызовы прошлых лет. Об итогах этого сектора экономики рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Льготы Бизнес Москва Наталья Сергунина

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