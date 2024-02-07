Почти 800 тысяч «квадратов» индивидуального жилья достроили в Новой Москве за год

Читайте нас в:

«Мы стараемся соблюдать баланс в развитии всех составляющих, при этом в последние годы отмечаем рост объемов строительства индивидуального жилья», - отметил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Он перечислил преимущества ИЖС, указав на благоприятную экологическую среду, более низкую себестоимость по сравнению с многоэтажками и быструю стройку.

По словам главы департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, индивидуальное жилье очень востребовано из-за доступной цены, развитой социальной, транспортной и рекреационной инфраструктуры.

Жидкин добавил, что сейчас на долю индивидуальных домов приходится до 25% от общего объема ввода жилья в ТиНАО.

В этом году в Новой Москве также планируют построить 30 детских садов и школ. Образовательные учреждения оснастят всем необходимым для учебы, включая IT-полигоны, классы робототехники и лаборатории.