Почти 80 вокзалов на МЦК и МЦД благоустроили по новому стандарту

По его словам, основным преимуществом нового стандарта стали быстрые пересадки на другой общественный транспорт: пассажиры теперь могут пользоваться эскалаторами и лифтами, теплыми переходами или навесами, которые защитят от осадков. Вокзалы оснастили понятной навигацией со схемами пересадок, табличками с номерами выходов со станций, названиями крупных улиц и популярных мест.

Больше всего городских вокзалов появилось на МЦД-4. Перед его открытием отремонтировали все станции Калужского направления и построили новые.

Сейчас начали возводить вокзалы на «Петровско-Разумовской» МЦД-1 и «Митькове» МЦД-3. Также приступили к реконструкции «Беговой» МЦД-1 и «Рижской». В перспективе планируют благоустроить вокзалы по новому стандарту на большей части станций наземного метро.

Ранее в Москве завершили благоустройство у станции МЦД-4 «Минская». Там улучшили пешеходную и транспортную инфраструктуры, а также создали комфортного пространства для отдыха горожан.