27 декабря 2023, 08:46

Почти 560 ветхих домов вошли в реновацию на западе Москвы

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На западе Москвы программа реновации охватила 559 старых пятиэтажек. В новые квартиры переедут примерно 105 тысяч человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Мы уже построили здесь 35 домов, 31 из них передан под заселение. Строим еще 21, в проектировании - 21», - уточнил он.

Глава города также рассказал о развитии социальной инфраструктуры в ЗАО. В частности, в Кунцеве возвели школу для 825 учеников. В Солнцеве построили детский сад на 250 мест. В районе Филевский Парк появится образовательный комплекс для 475 детей. В Раменках на Минской улице построят школу на 550 мест, а рядом - детсад для 250 воспитанников. На улице Раменки закончилось строительство ФОК с двумя бассейнами.

В районе Очаково-Матвеевское по программе стимулирования создания мест приложения труда начали возводить детский сад на 200 человек. В районе Тропарево-Никулино достроили учебно-тренировочный комплекс фигурного катания.

На территории тонкосуконной фабрики имени Петра Алексеева в Головинском районе Москвы также построят два дома по реновации. Площадь новостроек составит приблизительно 35 тысяч квадратных метров

Сергей Собянин Москва 2023 Реновация в Москве
26 декабря 2023, 18:46
Москва начала поиск технологии для соединения двух радиусов метро
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Московские инженеры приступили к поиску технологии, которая позволит соединить Калининский и Солнцевский радиусы метро. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в интервью «Российской газете».

«Вопрос находится в проработке. Ищем технологии, которые позволят гарантированно, без всяких сбоев построить тоннель в плотно застроенном центре Москвы. Здесь много проблем, которые кавалерийским наскоком не решить», - уточнил он.

Заммэра отметил, что на этом участке пещеристые известняки и большой напор подземных вод. Выкопанный котлован усугубит ситуацию - вода начнет поступать с большей силой.

«Такая горная порода не промораживается. Ее можно заморозить в одном месте, а вода прорвется в другом», - пояснил он.

Бочкарев добавил, что необходимо также продумать, как вывезти выкопанный грунт из исторического центра столицы по загруженным дорогам. Во времена СССР по этим причинам не смогли построить второй выход из станции «Комсомольская» на площади трех вокзалов.

«Тогда существующие технологии не позволили это сделать. Так что будем продолжать искать новые подходы», - заключил заммэра.

В центре Москвы также проводят реконструкцию «Голутвинского» газопровода. Специалисты проложат трубопровод в многослойной защите под дном водоотводного канала Москвы-реки.

Строительство Метро Москва 2023
26 декабря 2023, 17:17
План благоустройства улицы Врубеля в Москве стал лучшим среди экопроектов
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Коцепцию комплексного благоустройства территории университета биотехнологий на улице Врубеля добавили в шорт-лист конкурса «Лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий». Там появятся места для общения, отдыха, спортивных игр, работы и прогулок, сообщил замглавы столичного департамента капремонта Александр Адайкин.

«Кампус университета биотехнологий занимает площадь около шести гектаров и расположен между улицами Врубеля, Панфилова и Волоколамским шоссе. В него входит несколько учебных корпусов и общежитий для преподавателей и студентов», - рассказал он.

Адайкин уточнил, что по проекту планируют создать три полноценные функциональные зоны, которые объединят студентов вне зависимости от их будущей профессии.

В первую войдет внутренний двор главного здания вуза только для сотрудников и студентов. Там появятся павильон-лекторий, коворкинги, летняя открытая сцена с медиаэкраном и амфитеатром, а также зона отдыха и самоподготовки.

Во втором пространстве установят столы для настольного тенниса, обустроят площадку для стритбола и место для воркаута. Создадут гастропарк с модульными кафе и закусочными из морских контейнеров. Кроме того, появится зона для фуд-траков, модульные туалеты и площадка сбора твердых бытовых отходов.

Адайкин добавил, что третья зона станет территорией для отдыха, игр и занятий спортом. Она будет доступна также и для местных жителей. На участке организуют площадку для баскетбола, волейбола и мини-футбола, настольного тенниса, воркаута, поставят тренажеры, а также возведут летнюю террасу.

На прилегающей к станции метро «Физтех» в Москве территории также завершился первый этап работ по благоустройству. Там появилась пешеходная зона и скейт-парк.

Благоустройство Москва 2023
26 декабря 2023, 16:48
Футболист Джикия потребовал от московского застройщика 6,8 миллиона рублей
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Защитник и капитан столичного футбольного клуба «Спартак» Георгий Джикия подал иск в Тушинский районный суд на строительную компанию. Игрок потребовал компенсировать 6,8 миллиона рублей неустойки за несданные в срок квартиры, сообщило агентство «Москва».

Представитель суда уточнила агентству, что в 2021 году футболист заключил с застройщиком шесть договоров на строительство квартир. Однако объекты сдали позже установленного срока.

По данным издания, ответчиком выступает ООО «Специализированный застройщик „Лидер строительной отрасли“, которое входит в группу компаний ФСК.

Судебное заседание назначили на 18 января 2024 года.

На днях гендиректор «Спартака» Олег Малышев сообщил о подготовке переговоров о продлении контракта с Джикией. Действующий договор футболиста истекает 31 мая следующего года.

Суд Строительство Футбол Москва 2023
26 декабря 2023, 16:36
Экс-полковника ГРУ Квачкова оштрафовали на 50 тысяч рублей
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Дорогомиловский суд Москвы признал виновным полковника ГРУ в отставке Владимира Квачкова в административном нарушении. Ему назначили штраф в размере 50 тысяч рублей, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

На бывшего военного составили протокол по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил России.

Квачков получил известность после предъявленного ему обвинения в покушении на Анатолия Чубайса в 2005 году. Отставного полковника оправдали спустя три года заключения. На воле он пробыл около суток, затем его арестовали по новому делу о подготовке вооруженного мятежа.

В 2013 году Мосгорсуд отправил Квачкова в колонию на 13 лет, позже в Верховном суде смягчили приговор до восьми лет.

В августе этого года полковника ГРУ в отставке уже штрафовали за дискредитацию армии. Тогда его обязали выплатить 40 тысяч рублей.

Штрафы Армия Москва 2023

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