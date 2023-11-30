Почти 550 домов по программе реновации расселили в Москве

В московских ЗАГСах стартовал прием заявок на регистрацию брака на площадках проекта «Новые адреса счастья» в 2024 году. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«На 2024 год уже открыто более девяти тысяч слотов времени. При формировании удобного расписания дат учли свыше 80% пожеланий молодоженов», - подчеркнула она.

Ракова добавила, что свыше тысячи обращений поступило о регистрации брака в усадьбах, особняках, башнях Москва-Сити, на стадионах, в воздухе, на воде и под землей. Например, в особняке Спиридонова по многочисленным просьбам пар увеличили число доступных мест на четверть.

Кроме этого, самой популярной датой для регистрации свадьбы в 2024 году стало 24 апреля.

Всего с 2019 года на площадках проекта заключили брак около 48 тысяч пар. Выбрать необычное место для росписи можно на платформе.