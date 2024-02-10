Почти 500 килограммов корма собрали в рамках акции «Накорми птицу» в Москве

Участники акции принесли в окружные центры «Доброе место» и штаб волонтеров на выставке «Россия» свыше 50 деревянных кормушек для зимовки птиц, нежареные семечки различных видов культур и шишки хвойных деревьев.

Помимо этого, для птиц запасли нежареный несоленый арахис, кусочки сухих фруктов и ягод. Пернатым также подарили деревянные и съедобные домики.

Директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит отметил, что прошлая акция собрала в два раза меньше корма, чем в этом году.

«Интерес к заботе об экологии и животных растет в городе ежедневно. Вместе с нами эти направления волонтерства помогают развивать уже более 33 тысяч человек», - пояснил он.

В Москве также стартует творческий фестиваль «Снежный холст». С 10 по 18 февраля желающие смогут создать картины для городских зверей и птиц из съедобных материалов.