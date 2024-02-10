10 февраля 2024, 19:39

Почти 500 килограммов корма собрали в рамках акции «Накорми птицу» в Москве

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В Москве подошла к концу акция «Накорми птицу», которая длилась два месяца. Это позволило собрать примерно полтонны корма для пернатых, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Участники акции принесли в окружные центры «Доброе место» и штаб волонтеров на выставке «Россия» свыше 50 деревянных кормушек для зимовки птиц, нежареные семечки различных видов культур и шишки хвойных деревьев.

Помимо этого, для птиц запасли нежареный несоленый арахис, кусочки сухих фруктов и ягод. Пернатым также подарили деревянные и съедобные домики.

Директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит отметил, что прошлая акция собрала в два раза меньше корма, чем в этом году.

«Интерес к заботе об экологии и животных растет в городе ежедневно. Вместе с нами эти направления волонтерства помогают развивать уже более 33 тысяч человек», - пояснил он.

В Москве также стартует творческий фестиваль «Снежный холст». С 10 по 18 февраля желающие смогут создать картины для городских зверей и птиц из съедобных материалов.

Волонтеры Птицы Москва
10 февраля 2024, 18:44
Световые конструкции будут радовать москвичей до весны
РИА «Новости»
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Световые конструкции, появившиеся в осенне-зимний период, будут украшать Москву еще около месяца. В честь китайского Нового года в мегаполисе появились десятки дополнительных декоративных конструкций, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

«В середине января убрали более тысячи елей, плакаты и некоторые объемно-декоративные элементы. Было принято решение, как и в прошлые годы, оставить до весны на улицах, площадях, в парках и скверах световые украшения, всего более четырех тысяч», - уточнил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Он отметил, что праздничная подсветка - часть осенне-зимней иллюминации - дает дополнительное освещение и поднимает настроение прохожим.

Заммэра добавил, что в честь китайского Нового года столицу украсили более чем 70 декоративными конструкциями. В Камергерском переулке на «звездном небе» появились красные китайские фонарики, а опоры освещения оснастили световыми консолями с надписями «С Новым годом». Там же изменили оформление световых арок на декор в виде сакуры и дракона.

Китайские фонарики и лайтбоксы с поздравлениями появились на входе Московского зоопарка и у павильона с пандами.

Для москвичей и гостей столицы подготовили больше 300 различных мероприятий с мастер-классами, экскурсиями и кулинарными шоу к китайскому Новому году.

Благоустройство Москва
10 февраля 2024, 16:35
Москвичам напомнили о наказании за участие в несогласованных акциях
РИА «Новости»
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В центре Москвы планируют организовать незаконную массовую акцию. По этой причине пресс-служба столичной прокуратуры еще раз напомнила о последствиях для участников таких мероприятий.

По данным ведомства, пользователи соцсетей призывают людей выйти на митинг в центр Москвы.

Правоохранители предупредили жителей и гостей столицы о недопустимости нарушения закона.

«Обращаем внимание, что указанное массовое мероприятие с органами исполнительной власти города в установленном законом порядке не согласовано», - говорится в сообщении.

Представители прокуратуры также указали на вероятность административного ареста за организацию или проведение несанкционированных массовых акций, призывы и участие в таких мероприятиях.

В январе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что россияне обладают иммунитетом от провокаций. Он также отметил, что во время каких-либо незаконных действий полицейские работают эффективно.

Прокуратура РФ Митинги Москва
10 февраля 2024, 15:11
Москвичам рассказали о работе ледоколов «Риф» и «Норд»
РИА «Новости»
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Москву-реку ежедневно патрулируют два ледокола коммунального флота «Мосводостока» «Риф» и «Норд». О их работе рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, основная суть работы ледоколов заключается в том, чтобы проложить свободный путь для круглогодичных электросудов, судов коммунальных и экстренных служб. Они освобождают ото льда пришвартованные у причалов теплоходы, а также следят за чистотой акватории.

Мэр добавил, что ледоколы-близнецы, вес которых достигает 70 тонн, произвели в Костроме. «Риф» и «Норд» спустили на воду в акватории Москвы-реки более 30 лет назад. Несмотря на солидный возраст, по некоторым характеристикам они превосходят более современные суда.

С наступлением мая и запуском речной навигации «Риф» и «Норд» ходят в качестве буксиров для несамоходных шаланд, расчищающих Москву-реку.

В прошлом году специалисты городских служб провели масштабную очистку Москвы-реки. Они освободили южную часть акватории от десятка плавучих объектов и восьми брошенных судов.

Сергей Собянин Москва
10 февраля 2024, 13:56
Почти тысячу раз дорожные спасатели Москвы выезжали на ЧС в 2023 году
Телеканал «360»
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Московских дорожных спасателей в прошлом году 950 раз привлекли к ликвидации последствий ДТП. Они также тушили пожары, разбирали поврежденные дорожные конструкции и помогали пострадавшим в авариях, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Обязанности специалистов аварийно-спасательного формирования ГБУ «Автомобильные дороги» заключаются в ликвидации последствий ДТП и обеспечении безопасности людей на МКАД и прилегающих транспортных магистралях. В общей сложности в столице работают шесть постов в шести административных округах.

Дорожные спасатели при себе всегда имеют целый арсенал необходимых средств: от гидравлического инструмента до приборов для химической и радиационной разведки. Каждая смена из четырех спасателей и диспетчера дежурит круглосуточно.

Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Москве и центральный пункт пожарной связи административных округов распределяют выезды. Спасатели ГБУ «Автомобильные дороги» начали работать в 2015 году. Подразделение насчитывает примерно 200 профессионалов.

В 2017 году в Москве появился дорожный патруль ЦОДД. Водителям и городским службам помогают 30 экипажей круглосуточно.

Утром на 92-м километре МКАД в аварии с грузовиком и легковушкой двух человек зажало в одной из машин. Вскоре на место приехали спасатели и вытащили пострадавших.

Спасатели ДТП Машины Москва

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