Почти 50 тысяч москвичей начали заселяться в новое жилье по реновации в этом году

«Активное переселение жителей ведется во всех административных округах города. В районах Молжаниновский и Северный, а также в поселении Сосенском программа реновации завершена. Еще в 12 районах дома заканчивают процесс расселения», - уточнил он.

Заммэра отметил, что у жителей есть возможность подать заявку на семь видов услуг на mos.ru через сервис «Переезд по программе реновации», в том числе получить помощь по перевозке вещей.

По словам главы столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина, 76% семей заказали разгрузку, погрузку и перевозку в приложении «Помощь при переезде». За год более 10 тысяч семей подали заявку на эту услугу.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман также рассказал о 133,3 тысячи участниках, которые уже стали собственниками новых квартир по реновации во всех округах Москвы. Почти 40 тысяч из них заключили с городом договоры на жилье с января этого года. Больше всего обладателей новых квартир в 2023 году появились в ЮВАО и ВАО столицы, а также в ТиНАО.

В районе Выхино-Жулебино в Москве также построят жилой дом по реновации. Здание возведут на Ташкентской улице.