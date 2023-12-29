29 декабря 2023, 17:51

Почти 50 тысяч москвичей начали заселяться в новое жилье по реновации в этом году

Телеканал «360»
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В уходящем году новые квартиры по реновации получили 47 тысяч москвичей. Всего со старта программы к переселению приступили 154,1 тысячи человек, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Активное переселение жителей ведется во всех административных округах города. В районах Молжаниновский и Северный, а также в поселении Сосенском программа реновации завершена. Еще в 12 районах дома заканчивают процесс расселения», - уточнил он.

Заммэра отметил, что у жителей есть возможность подать заявку на семь видов услуг на mos.ru через сервис «Переезд по программе реновации», в том числе получить помощь по перевозке вещей.

По словам главы столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина, 76% семей заказали разгрузку, погрузку и перевозку в приложении «Помощь при переезде». За год более 10 тысяч семей подали заявку на эту услугу.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман также рассказал о 133,3 тысячи участниках, которые уже стали собственниками новых квартир по реновации во всех округах Москвы. Почти 40 тысяч из них заключили с городом договоры на жилье с января этого года. Больше всего обладателей новых квартир в 2023 году появились в ЮВАО и ВАО столицы, а также в ТиНАО.

В районе Выхино-Жулебино в Москве также построят жилой дом по реновации. Здание возведут на Ташкентской улице.

Москва 2023 Реновация в Москве
29 декабря 2023, 18:49
Поезда на Замоскворецкой линии метро в Москве обновят до 2025 года
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В ближайшие два года на Замоскворецкой линии столичной подземки планируют заменить старые составы. Это единственная ветка метро, где еще не запустили обновленные поезда, сообщил телеканалу «Москва 24» заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Будем по мере появления новых поездов ставить их в первую очередь на Замоскворецкую линию», - уточнил он.

Ликсутов отметил, что власти Москвы начнут закупать примерно 350 вагонов в год, поэтому программа обновления составов запланирована на несколько лет вперед.

Заммэра добавил, что в этом году обновили свыше 72% поездов в метро, при этом в 2010 году их число не превышало 13%.

Ранее на восемь линий столичного метрополитена вышли еще 11 новогодних составов. Поезда модификации «Русич», «Ока» и «Москва-2020» оформили в стиле ретро. Праздничный дизайн для составов разных моделей разработали специально к Новому году.

Метро Москва 2023 Дептранс Москвы
29 декабря 2023, 17:16
Москвичам предложили определить лучшие новогодние маршруты на Russpass
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Пользователи портала «Активный гражданин» проголосуют за лучшие новогодние маршруты сервиса Russpass. Всего на выбор предлагается 12 вариантов, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Участники могут отметить от одного до пяти вариантов. Среди них рождественская прогулка по центру столицы, путешествие в Московскую усадьбу Деда Мороза, идеи для любителей спорта, ценителей искусства и многое другое», - уточнила она.

Например, в маршрут «Рождество в Москве» заложена прогулка по излюбленным туристами местам. Путь будет проходить от Манежной площади через Александровский сад к Большому Каменному мосту и затем до храма Христа Спасителя. Аудиоэкскурсия расскажет об интересных фактах о достопримечательностях, встречающихся на этом направлении.

Точка отправления по маршруту «Новогодняя Москва» начинается в Центральном детском магазине, проходит по Театральной площади и заканчивается рядом с Кремлем.

Портал «Активный гражданин» запустили в 2014 году. За это время его участниками стали свыше 6,7 миллиона человек. В приложении провели более шести тысяч голосований. Проекты, получившие больше всего поддержки от москвичей, реализуют в мегаполисе.

Ранее москвичам рассказали, как воспользоваться бесплатными туристическими автобусами. В столице реализуют целых два таких проекта.

Туризм Москва 2023
29 декабря 2023, 16:39
Московскую технологию очистки сточных вод отметили федеральной премией
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Уникальные решения на Люберецких очистных сооружениях в Москве завоевали премию Правительства России в области науки и техники. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

«Премией отмечен проект по созданию инновационных технологий полного цикла очистки сточных вод мегаполисов», - уточнили в ведомстве.

Технологию в течении 20 лет разрабатывали сотрудники АО «Мосводоканал», НПО «Лаборатория импульсной техники» и МФТИ. Ее проектная производительность составила три миллиона кубических метров в сутки, что помогло повысить экологическую безопасность столичного региона.

Пресс-служба комплекса горхозяйства добавила, что данная технология опередила по эффективности зарубежные аналоги. Ее преимуществом стало то, что она не причиняет ущерб окружающей среде.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин перечислил основные факторы улучшения экологической ситуации в Москве и рассказал о программе озеленения столицы.

Экология Технологии Москва 2023
29 декабря 2023, 15:49
Красную площадь закроют для посещения в новогоднюю ночь
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Встретить Новый год в самом сердце Москвы получится только на ГУМ-катке. Саму Красную площадь закроют для посетителей 31 декабря, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

«С 18:00 31 декабря до 08:00 1 января 2024 года Красная площадь закрыта для посещения», - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что ГУМ-каток будет работать по своему графику.

МЧС также предупредило москвичей о резком похолодании и гололедице в новогоднюю ночь. С 31 декабря на 1 января в столице ожидается понижение температуры воздуха на 8…12 градусов.

Несмотря на непогоду, праздничные мероприятия в новогоднюю ночь охватят всю Москву. Для посетителей подготовили насыщенные программы на 12 окружных площадках и в 21 парке культуры и отдыха.

Новый год Москва 2023 Красная площадь

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