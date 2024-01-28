28 января 2024, 19:23

Почти 50 новых центров «Московского долголетия» появилось в столице за год

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В прошлом году в мегаполисе заработали 49 центров «Московского долголетия». Это позволило пенсионерам проводить интересно досуг, получать новые знания и заниматься творчеством, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В Серебряном университете проекта доступны девять программ профессиональной переподготовки. Старшее поколение получает профессии педагога, экскурсовода, графического дизайнера, специалиста по здоровому питанию», - уточнил он.

Глава города отметил, что в 2023 году «долголеты» принимали участие в фестивале скандинавской ходьбы. Свыше 500 участников проекта спели с хором на концерте в День города в «Зарядье». На московском урбанфоруме пенсионеры вместе с российскими модельерами представили модный показ. В кинотеатре «Художественный» пожилые москвичи отметили пятилетие проекта.

Собянин добавил, что с начала запуска «Московского долголетия» проект объединил более полумиллиона горожан. Сейчас в мегаполисе открыты 120 центров. Участники сами создают клубы по интересам: от генеалогии и китайского языка до видеомонтажа и нейрографики.

Для участников «Московского долголетия» также организовали занятия в 20 вузах. Пенсионеров обучают иностранным языкам, компьютерным технологиям и истории.

Пенсионеры Активное долголетие Сергей Собянин Москва
28 января 2024, 19:05
Москвичам рассказали, почему столица вошла в топ-5 освещенных городов мира
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Москва заслуженно находится в пятерке самых освещенных городов мира. В вечернее время улицы мегаполиса подсвечивают более миллиона светильников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Это свыше 790 тысяч ламп наружного освещения и 320 тысяч - архитектурно-художественной подсветки», - уточнил он.

По словам мэра, их исправность и работу контролируют специалисты единого Центра управления сетями. В зимний сезон они подключают новогоднюю иллюминацию. В этом году праздничное настроение создавали с помощью пяти тысяч объемно-декоративных конструкций.

За освещением следят 26 дежурных специалистов центра. В будущем диспетчеры перейдут на автоматизированную систему интеллектуального управления наружной подсветки. Проект уже начали разрабатывать. Благодаря системе можно будет контролировать каждый фонарь, регулировать яркость от 0% до 100%, а также управлять светильниками.

В Москве восемь лет назад запустили программу «Чистое небо» для комплексного благоустройства улиц и других общественных пространств. Это позволило в прошлом году переместить под землю 70 километров воздушных ЛЭП.

Благоустройство Сергей Собянин Москва
28 января 2024, 17:59
Благодаря зеленым облигациям Москвы власти закупили 51 электробус
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Выручка от зеленых облигаций Москвы позволила городу купить 51 электробус. Всего инвесторами стали граждане из 73 регионов страны, из них 70% — жители Москвы и Подмосковья, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Выручка от зеленых облигаций Москвы позволила городу купить 51 электробус. Всего инвесторами стали граждане из 73 регионов страны, из них 70% - жители Москвы и Подмосковья, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что зеленые облигации выпустили в 2023 году на два миллиарда рублей. Весь тираж раскупили за пять недель. Приобретая их, горожане инвестируют деньги в городской экологический проект, не боясь потерять сбережения.

Доход по облигациям составляет 8,5% годовых. Выплаты можно получать каждые три месяца. Срок обращения ценных бумаг - два года. При этом предъявить их для выкупа можно и до истечения назначенного срока по цене покупки.

К экологическому проекту столицы присоединились и внесли свою лепту жители не только столичного региона, но и почти всей страны.

В августе Москва впервые выплатила купонный доход по зеленым облигациям для населения. Общий объем дивидендов составил 25,9 миллиона рублей.

Автобусы Сергей Собянин Москва
28 января 2024, 17:34
Появилось видео с последствиями пожара в Театре сатиры
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Последствия пожара в Театре сатиры на Триумфальной площади в Москве запечатлели на видео. Ролик опубликовала пресс-служба столичной прокуратуры.

На кадрах видны масштабы бедствия - повреждена большая часть купола. Деревянная обшивка превратилась в обугленные доски, а также сгорел утеплитель под ней.

Прокуратура взяла на контроль расследование возникновения пожара. Началась процессуальная проверка.

О пострадавших информации не поступало.

Руководство московского Театра сатиры решило отменить вечерние мероприятия. Показы возобновят, когда спасатели закончат устранять последствия ЧП.

Пожар в здании Театра сатиры возник во время ремонта крыши - предположительно, искра попала в обрешетник или утеплитель. Точную причину установят после экспертизы.

Пожары Театры Москва
28 января 2024, 16:48
Москвичам пообещали теплый и снежный февраль
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Последний зимний месяц порадует москвичей теплой и снежной погодой. При этом по осадкам столица перевыполнит норму, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По его словам, морозов больше не будет. В феврале ожидается температура на два-три градуса выше нормы.

Тишковец добавил, что в следующем месяце столицу вновь засыплет снегом. Количество осадков превысит климатическую норму в полтора раза.

На днях высота сугробов в Москве уже обновила рекорд этой зимы. В минувшую пятницу специалисты метеостанции ВДНХ зафиксировали сугробы в 46 сантиметров. Предыдущий рекорд был 19 января со снежным покровом в 42 сантиметра.

С понедельника погода возьмет курс на потепление. Ночью еще будет морозно - до -15…-10 градусов, днем потеплеет до -4, а к вечеру - до -2 градусов.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва

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