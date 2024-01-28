Почти 50 новых центров «Московского долголетия» появилось в столице за год

«В Серебряном университете проекта доступны девять программ профессиональной переподготовки. Старшее поколение получает профессии педагога, экскурсовода, графического дизайнера, специалиста по здоровому питанию», - уточнил он.

Глава города отметил, что в 2023 году «долголеты» принимали участие в фестивале скандинавской ходьбы. Свыше 500 участников проекта спели с хором на концерте в День города в «Зарядье». На московском урбанфоруме пенсионеры вместе с российскими модельерами представили модный показ. В кинотеатре «Художественный» пожилые москвичи отметили пятилетие проекта.

Собянин добавил, что с начала запуска «Московского долголетия» проект объединил более полумиллиона горожан. Сейчас в мегаполисе открыты 120 центров. Участники сами создают клубы по интересам: от генеалогии и китайского языка до видеомонтажа и нейрографики.

Для участников «Московского долголетия» также организовали занятия в 20 вузах. Пенсионеров обучают иностранным языкам, компьютерным технологиям и истории.