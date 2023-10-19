Почти 50 новостроек по реновации сдали в Москве с начала года
В Москве за девять месяцев 2023 года ввели в эксплуатацию 49 новостроек по программе реновации. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«В этих новостройках расположено 13 716 современных квартир жилой площадью более 797 тысяч квадратных метров» - уточнил он.
По словам заммэра, реализация проекта проходит в хорошем темпе. Жилье сдают с полной отделкой согласно утвержденным стандартам реновации.
Больше всего объектов появилось на северо-востоке Москвы. Там ввели семь новостроек. Сегодня современные дома возводят на 198 площадках во всех округах столицы.
Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко добавил, что в этом году ведомство выдало 94 разрешения на строительство новостроек по реновации. В них обустроят свыше 31,6 тысячи квартир общей площадью около двух миллионов квадратных метров.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект реорганизации промзоны «Прожектор» в районе Перово. Там появятся жилые кварталы для участников программы реновации.