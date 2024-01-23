Почти 50 домов по реновации в Москве подключили к сетям за год

Он уточнил, что работы по подключению к сети прошли в Косино-Ухтомском, Войковском, Академическом и Лосиноостровском районах.

«В рамках работ проложили более 180 километров электросетей напряжением 0,4 и 10 киловольт. Их общая мощность составила более 950 тысяч киловатт», - добавили в пресс-службе ведомства.

Работы провели с использованием современных технологий и спецтехники, в том числе при помощи метода горизонтально направленного бурения, который применяется в условиях плотной застройки. Это помогло минимизировать разрытия и не повредить уже проложенные коммуникации. Кроме того, если на одной из линий произойдут неполадки, то напряжение автоматически подадут по резервной.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о вкладе энергетиков в улучшение столицы.