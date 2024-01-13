Почти 400 спектаклей и мюзиклов представили московские культурные центры в праздники

«Например, показали спектакль о борьбе добра и зла „Чудесная история Кая и Герды“, а также мюзикл „Алиса в Стране чудес“ по мотивам знаменитого произведения Кэрролла», - уточнил он.

Глава города назвал культурные центры уникальными из-за их способности совмещать досуговую и образовательную деятельность. Они не относятся к музеям или другим заведениям, а работают автономно во всех округах столицы.

Мэр отметил, что более 900 центров расположили так, чтобы жители смогли добираться пешком. Посетители учреждений развиваются, получают новые знания, общаются и занимаются творчеством. На площадках любой желающий может организовать собственное мероприятие.

В 2023-м в центрах провели много различных событий, на которых побывали миллионы людей. Среди них - фестивали искусств «ЮгАрт» - где соревновались в танцам, вокале и слове, а также «Театральный Москвич» с участием молодых актеров и режиссеров.

Московская усадьба Деда Мороза также пригласила горожан отметить старый Новый год. Гостей ждут танцы и хороводы на Изумрудной площади.