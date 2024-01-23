Почти 400 километров дорог и 40 пешеходных переходов построили в ТиНАО за 12 лет

«Осенью запущено движение по трассе Варшавское шоссе - Андреевское - Яковлево. Помимо дороги, возведены три искусственных сооружения: путепровод через железнодорожные пути Курского направления, эстакада вдоль Варшавского шоссе и мост через Десну», - уточнил он.

Глава города напомнил, что в декабре достроили дублер Боровского шоссе. Благодаря ему транспортная доступность станции метро «Новопеределкино» улучшилась, а также сократилась нагрузка на само шоссе.

По словам мэра, строители приступили к возведению трассы Мамыри - Пенино - Шарапово, которая станет дополнительным дублером Калужского и Киевского шоссе. На стадии строительства находится четвертый участок магистрали Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе. В будущем автодорога соединит напрямую четыре шоссе: Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское. Сейчас открыли три из пяти участков, но магистраль уже - важнейшая часть транспортного каркаса ТиНАО.

Собянин добавил, что до 2026 года планируют возвести и реконструировать еще 112 километров дорог.

В Москве в 2024 году также возведут 100 километров дорог. Рабочие достроят Южную рокаду и закончат реконструкцию развязок с МКАД.