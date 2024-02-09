09 февраля 2024, 11:33

Почти 40 новостроек по реновации возвели на юго-западе Москвы

РИА «Новости»
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На юго-западе Москвы построили 39 новых домов по программе реновации. Их площадь составила свыше 460 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

«Отделка и благоустройство в новостройках выполнены согласно утвержденным стандартам», - добавил он.

В ближайшее время 117 тысяч горожан смогут переехать в новые квартиры. В Юго-Западном округе реновация коснулась 520 зданий. Для расселения жильцов возвели 39 новостроек, 16 домов еще в процессе строительства, а для 35 разрабатывают проекты.

В общей сложности почти 430 домов по реновации начали проектировать и строить в Москве. Кроме того, в 2024 году в столице по программе реновации появится около двух миллионов квадратных метров жилья в рамках реализации проектов комплексного развития территорий.

Благоустройство Строительство Реновация в Москве Москва
09 февраля 2024, 10:58
Московские проекты отметили наградами на международной выставке инноваций
Freepik
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Проектам Аналитического центра Москвы вручили две золотые и одну бронзовую награды на международной выставке интеллектуальной собственности, изобретений, инноваций и технологий IPITEX в Бангкоке, сообщил информационный центр столичного правительства.

«Мы рады, что проекты, которые мы активно применяем в столице для повышения эффективности многих важных процессов, получают признание и международного экспертного сообщества», - отметила глава департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.

Она уточнила, что золото досталось базе «Единого хранилища данных» (ЕХД) и цифровому механизму формирования закупок в здравоохранении на платформе «Экспертиза». Бронзовой медали удостоили модель прогнозирования платы граждан в информационной аналитической системы ИАС «Тариф».

Проекты, которые презентовали в этом году на выставке, международное сообщество уже признавало лучшими разработками. В частности, базу ЕХД в 2021 году отметили в ООН как одну из новаторских мировых практик, помогающих достичь цели по части развития «Устойчивые города и населенные пункты». ИАС «Тариф» в прошлом году на выставке IPITEX завоевала серебо и специальный приз за создание в системе реестра инфраструктуры регулируемых организаций.

Московская компания также адаптировала интерактивное оборудование для людей с ОВЗ. Предприятие разрабатывает и изготавливает умные устройства для всех сфер жизни.

Технологии Москва
09 февраля 2024, 09:01
Город выставит на торги участок для строительства ТЦ в Новой Москве
Freepik
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Власти планируют через аукцион сдать в аренду земельный участок в Новой Москве. Победитель сможет возвести на нем торговый центр, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Для инвесторов возведение такой недвижимости - отличная возможность для развития бизнеса», - отметил глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

Он уточнил, что на торги по аренде выставят земельный участок площадью 0,1 гектара. Там предпринимателям предложат построить магазин почти в 318 «квадратов». Земля под аренду находится в поселении Вороновское в деревне Косовке около Калужского шоссе.

Инвестор подпишет договор с городом на аренду участка на два с половиной года. В первый год съемщику нужно будет согласовать строительство, еще через девять месяцев - завершить начальный этап работ, в том числе заложить фундамент, возвести стены и перекрытия подземной части.

Достроив ТЦ, инвестор сможет стать собственником здания и выкупить земельный участок по исключительному праву.

Москва также проведет аукцион на право аренды земельного участка в Головинском районе. Его можно будет использовать для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК).

Аукционы ТиНАО Москва
09 февраля 2024, 08:39
Москвичам пообещали облачную и морозную погоду в пятницу
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Рабочая неделя в Москве завершится морозной и облачной погодой. Столбики термометра опустятся до -11 градусов, сообщила РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

«В Москве сегодня увеличится облачность, преимущественно без осадков», - уточнила она.

Метеоролог добавила, что в столице в дневное время суток ожидается -9…-11 градусов. Ночью похолодает до -22…-24 градусов. В Московской области днем температура будет варьироваться от -9 до -14 градусов. В ночные часы воздух остынет до -21 градуса.

Ветер подует с запада со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление подрастет до 741 миллиметра ртутного столба.

Резкое понижение температур произошло из-за затока холодного арктического воздуха , проходящего через северо-запад страны. Ночью и днем будет на 7–10 градусов холоднее обычного для этого времени года.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва
08 февраля 2024, 19:45
Систему защиты для повышения долговечности очистных сооружений создали в Москве
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Инженеры московской компании АСОКА разработали специальные защитные панели для облицовки очистных систем, позволяющие продлить срок службы объекта до 50 лет. Они исключают контакт с агрессивной средой, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Размещение производств в столице дает компаниям доступ к крупным рынкам сбыта и широкому пулу мер поддержки, напомнил Овчинский. По его словам, комфортные условия для ведения бизнеса позволяют наращивать объемы производства товаров и выводить на рынок инновационные высокотехнологичные решения.

«Например, производитель материалов для защиты строительных конструкций разработал новое решение, с помощью которого срок службы очистных сооружений может быть увеличен на срок от 10 до 50 лет», - подчеркнул Овчинский.

В 2022–2023 годах прототипы комплексного решения успешно применили в двух проектах в Санкт-Петербурге для оценки их пригодности. Новинка станет доступна заказчикам в марте текущего года. Компания совместно с партнерами планирует реализовать до шести проектов в 2024 году, а в будущем - еще около 15.

Производитель намерен занять не менее 30% доли рынка в этом сегменте к концу 2025 года, опираясь на техническую команду профессионалов и многолетний опыт работы с передовыми технологиями, сообщил генеральный директор компании Рене Кароли.

«Кроме того, в 2026 году мы запланировали нарастить производственные мощности за счет частичной автоматизации процессов. Этот шаг позволит увеличить объем производства до 400%», - добавил он.

Москва - город с развитым производством. В мегаполисе работает более 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых трудятся 725 тысяч человек. Каждый год в столице открывают до 50 средних и крупных компаний, а также порядка 100 малых. Они выпускают одежду, косметику, обувь, лекарства и другие товары.

Для малых, средних и крупных предприятий в Москве создали комфортные условия. Столичные предприниматели могут воспользоваться более чем 20 мерами поддержки, в том числе субсидиями и целевыми займами. Также разработан ряд антикризисных инструментов.

Промышленность Москва

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