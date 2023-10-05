Почти 40 новостроек передали под заселение по реновации в Москве
С января по сентябрь этого года в Москве передали для заселения по программе реновации 38 новых зданий общей площадью более 830 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, всего приступили к переселению 33 300 жильцов из 233 домов. Кроме того, сначала года построили 48 новых зданий и провели демонтаж 162 старых строений.
«Эти показатели составляют порядка 80% от годового плана», - отметил заммэра.
Глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, отметил, что программу реализуют по принципу волнового переселения.
В перспективе темпы программы реновации жилищного фонда увеличат вдвое по поручению мэра столицы Сергея Собянина.
Ранее сообщалось, что дом на 176 квартир ввели в эксплуатацию на северо-востоке Москвы.