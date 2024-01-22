Почти 4,5 тысячи москвичей получили квартиры по реновации в декабре

«Это больше, чем в ноябре и октябре, когда договоры на новое жилье оформили более 3,3 и свыше 3,4 тысячи человек соответственно», - отметил руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

По его словам, большую часть договоров подписали в прошлом месяце в Юго-Восточном, Западном и Юго-Западном округах столицы. Всего за 2023 год собственниками нового жилья стали примерно 40 тысяч участников реновации.

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин добавил, что в январе приступили к переселению по реновации еще 6,6 тысячи человек из 38 домов в семи округах Москвы.

В мегаполисе достроили 304 современных дома с общей площадью квартир 4,3 миллиона квадратных метров. Сейчас возводят 219 новостроек с общей площадью помещений свыше 4,1 миллиона «квадратов». Участникам программы предлагают жилье с улучшенной отделкой по стандартам реновации. Помещения оснастили сантехникой, светильниками и кухонными плитами.

В районе Северное Тушино в Москве возведут два жилых корпуса по программе реновации. В них будет 460 квартир.