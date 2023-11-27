Почти 30 технологических конкурсов для стартапов прошли в Москве с 2020 года

«За четыре года в московских технологических конкурсах приняли участие больше 800 отечественных компаний. Суммарно они привлекли порядка 1,5 миллиарда рублей инвестиций», - уточнила она.

По ее словам, более 260 разработок уже прошли тестирование, а часть из них внедрили как в России, так и за ее пределами. Как правило, темы конкурсов посвящены актуальным трендам и задачам по развитию отраслей, которым сейчас уделяют особое внимание.

Например, один из инноваторов разработал систему создания фонов для автомобильных сцен в фильмах и заключил договоры с виртуальной студией Горького и студией «Останкино» на 55,8 миллиона рублей.

Другой участник конкурса подготовил платформу, которая позволяет отслеживать срок хранения продукции на пищевых производствах, выявлять брак, снижать расходы и увеличивать прибыль. Технология прошла тестирование и сейчас ее планируют купить для внедрения на крупнейших профильных предприятиях в стране.

В этом году уже прошли состязания по таким направлениям, как «Ассистивные технологии», «Еда будущего», «Беспилотные аппараты», «Медиаиндустрия», «Спортивные технологии» и «Зеленая Москва», на которые подали почти 1,2 тысячи заявок. С начала года в финалы конкурсов вышли свыше 80 технологических компаний.

Ранее в Москве продлили программу льготного факторинга для малого и среднего бизнеса.