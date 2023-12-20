Почти 200 проектов по программе КРТ реализуют в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках ежегодного отчета перед Мосгордумой поделился планами по реализации программы КРТ, направленной на реорганизацию неэффективно используемых городских территорий. Так, в ближайшие годы в столице реализуют 190 проектов в рамках этой программы.
«На месте бывших промзон будут построены современные городские кварталы», - добавил мэр Москвы.
Благодаря реализации этой программы в Москве появится полмиллиона рабочих мест , в том числе - на производстве.
Кроме того, власти столицы стали стимулировать девелоперов к созданию новых мест приложения труда. Благодаря этим мерам 120 тысяч москвичей смогут найти работу недалеко от дома. Разработанные проекты будут соответствовать идее «15-минутного города» - инфраструктурные объекты будут находиться в пешеходной доступности для жителей столицы.