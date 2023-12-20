20 декабря 2023, 11:52

Почти 200 проектов по программе КРТ реализуют в Москве

РИА «Новости»
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Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках ежегодного отчета перед Мосгордумой поделился планами по реализации программы КРТ, направленной на реорганизацию неэффективно используемых городских территорий. Так, в ближайшие годы в столице реализуют 190 проектов в рамках этой программы.

«На месте бывших промзон будут построены современные городские кварталы», - добавил мэр Москвы.

Благодаря реализации этой программы в Москве появится полмиллиона рабочих мест , в том числе - на производстве.

Кроме того, власти столицы стали стимулировать девелоперов к созданию новых мест приложения труда. Благодаря этим мерам 120 тысяч москвичей смогут найти работу недалеко от дома. Разработанные проекты будут соответствовать идее «15-минутного города» - инфраструктурные объекты будут находиться в пешеходной доступности для жителей столицы.

Благоустройство Строительство Сергей Собянин Москва 2023
20 декабря 2023, 13:25
Высота снежного покрова уменьшилась в Москве еще на семь сантиметров
РИА «Новости»
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Объем снега в Москве за день уменьшился еще на семь сантиметров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, под воздействием теплых ветров с Атлантики выпавший в Москве снег в течение последних суток стал таять.

«На базовой метеостанции столицы, ВДНХ, за минувшие сутки высота снежного покрова уменьшилась на семь сантиметров и составляет 24 сантиметра, однако это по-прежнему выше климатической нормы этого дня (15 сантиметров)», - уточнил Леус.

Кроме того, на метеостанции у Московского государственного университета высота снега уменьшилась еще сильнее - на восемь сантиметров, до 31.

Однако оттепель в столице закончится к выходным. На смену ей придут морозы: пойдет снег, давление опустится до рекордно низких значений, а воздух остынет до -7 градусов.

Прогноз погоды Погода Москва 2023 Погода в Москве
20 декабря 2023, 10:36
Собянин заявил о возрождении фармацевтической промышленности в Москве
РИА «Новости»
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Возрожденная московская фармацевтическая промышленность поможет обеспечить безопасность и независимость от поставок зарубежных лекарств для всей России. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил во время ежегодного отчета о работе правительства Москвы перед Мосгордумой.

«Москва возродила фармацевтическую промышленность, которая в ближайшие годы выйдет на одно из лидирующих мест в стране», - заявил он.

По его словам, этого удалось добиться благодаря введению долгосрочных контрактов с обязательствами локализовывать производство, а не только завозить импортные товары. Таким образом, Москва заключила 14 офсетных договоров на поставку лекарств, медизделий детского питания и другой продукции. Кроме того, благодаря этому в столице появилось больше 10 современных заводов.

В Москве также планируют оснастить по единому стандарту все машины скорой помощи. Их переоборудуют до конца года.

Сергей Собянин Промышленность Москва 2023
19 декабря 2023, 18:36
Жилой дом по реновации построят на Полярной улице в Москве
РИА «Новости»
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В Москве в рамках программы реновации построят новый жилой дом в районе Южное Медведково. Он появится по адресу Полярная улица, 16, где в настоящее время находится здание, возведенное в 1960-е годы. О проекте рассказала руководитель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

«Этот дом будет построен по индивидуальному проекту, который учитывает все современные тенденции и стандарты проектирования», - уточнила она.

По ее словам, высота планируемого здания не превысит 85 метров, а его общая площадь составит около 37 тысяч квадратных метров. Объект появится на участке примерно в один гектар.

Пространство вокруг новостройки благоустроят: здесь предусмотрели создание детских игровых площадок, парковочных мест и зон для спокойного отдыха.

Почти 290 домов по программе реновации уже построили в Москве с 2017 года. Также специалисты приступили к планировке еще трех городских территорий.

Строительство Москва 2023 Реновация в Москве
19 декабря 2023, 10:42
Капремонт жилого дома 1964 года постройки завершили в Москве
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В столице в рамках программы капремонта завершились работы в жилом здании по адресу Сеславинская улица, дом 28. Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу Фонда капитального ремонта.

Пятиэтажный дом построили в 1964 году по серийному проекту, популярному в период с 1958 по 1969 годы.

«Их проект, кстати, был разработан специально для москвичей и в других регионах не встречается», - уточнили в пресс-службе.

Специалисты провели очистку стен от грязи и следов сажи, обновили швы, а также обработали фасад антигрибковыми составами в зонах повышенной влажности и восстановили поврежденные части кирпичной кладки. Также они отремонтировали балконы, установив новые экраны и отливы, и восстановили бетонные плиты.

Завершающий этап включал гидрофобизацию наружных стен - современную технологию обработки, которая повысит влагоустойчивость фасада и защитит его от разрушительного воздействия воды.

Помимо этого, в доме поставили новые стеклопакеты в помещениях общего пользования, а также заменили водосточные трубы и отливы и обновили входную группу.

Ранее в Москве капитально отремонтировали фасад дома архитектора Новикова.

Благоустройство ЖКХ Москва 2023

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