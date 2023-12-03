03 декабря 2023, 12:36

Почти 20 рейсов задержали или отменили в московских аэропортах из-за снегопада

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Обрушившийся 3 декабря на Москву снегопад стал причиной сбоя работы трех столичных аэропортов. Больше всего пострадали пассажиры воздушной гавани Внуково — там задержали шесть рейсов и два отменили, таковы данные сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту Домодедово три рейса задержали и два отменили, в Шереметьево - шесть. В Жуковском пока обошлось без задержек и отмены рейсов.

Накануне в Москве задержали 43 рейса и отменили еще девять. Причиной этому также стала непогода.

Сегодня в Москве будет облачная погода , сильный снег и метели. Всего за воскресенье и ночь понедельника прогнозируется, что выпадет где-то от 10 до 12 сантиметров снега. Днем столбики термометров покажут от -4 до -6 градусов.

Затем на Москву и Подмосковье обрушатся лютые морозы. Холодать начнет со среды, 6 декабря.

Обрушившийся 3 декабря на Москву снегопад стал причиной сбоя работы трех столичных аэропортов. Больше всего пострадали пассажиры воздушной гавани Внуково - там задержали шесть рейсов и два отменили, таковы данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Аэропорт Домодедово Самолеты Аэропорт Шереметьево Аэропорт Внуково Москва 2023 Погода в Москве
03 декабря 2023, 11:34
Почти 16 тысяч участников реновации получили новые квартиры на севере Москвы
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Обладателями новых «реновационных» квартир стали примерно 15,9 тысячи жителей Северного округа Москвы. Из них около 3,4 тысячи подписали соглашения на новое жилье в этом году, сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«На севере столицы уже передали под заселение 35 новостроек, еще три введены в эксплуатацию и готовятся к встрече новоселов», - уточнил он.

Глава города добавил, что строители начали возводить 30 домов, еще 27 - находятся на стадии проектирования. Вместе с тем специалисты занимаются созданием необходимой социальной инфраструктуры.

Собянин добавил, что в Западном Дегунине построят школу на 1050 мест и детский сад для 150 воспитанников. Программа стимулирования создания мест приложения труда в Головинском районе предусматривает создание блока начальных классов на 300 учеников и детсад на 150 мест. В Молжаниновском районе появится дошкольное учреждение с бассейном для 350 детей. Там же возведут ФОК с двумя бассейнами. В районе Сокол построят школу на 400 человек.

В районе Беговой достраивают учебный корпус на 400 мест: 200 школьных и 200 дошкольных. В районе Аэропорт завершаются работы по благоустройству территории нового детского сада на 150 мест.

В Юго-Восточном округе Москвы жители 68 пятиэтажек получили новые квартиры. В общей сложности новоселье отметили примерно пять тысяч семей.

Строительство Сергей Собянин Москва 2023 Реновация в Москве
03 декабря 2023, 11:06
Газопровод обновили на северо-западе Москвы
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Работники «Мосгаза» обновили газопровод низкого и среднего давления в районе Покровское-Стрешнево. Вместо старых стальных труб установили современные полиэтиленовые, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Работы по реконструкции газопровода, протяженность которого составляет 500 метров, начали в середине 2022-го. Он обслуживает жилые дома и коммунально-бытовые предприятия района Покровское-Стрешнево.

На финальном этапе обновления мастера врезали газопровод в действующую сеть. Реконструкцию удалось провести, не отключая потребителей. Модернизация позволит улучшить технические показатели и повысить надежность газоподачи.

Преимущества газовых труб из полиэтилена в прочности, устойчивости к перепадам температур и воздействию химических веществ, а также им не страшна коррозия. Такие газопроводы могут прослужить более 40 лет.

Газовое хозяйство Москвы отметило свое 158-летие. Профессионализм и слаженная работа специалистов этой сферы обеспечивают в домах горожан тепло, свет и уют.

Газ Москва 2023
03 декабря 2023, 10:51
Чемпионат «Абилимпикс» помог найти работу более 500 москвичам с ОВЗ
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Свыше 500 жителей столицы смогли трудоустроится благодаря участию в чемпионате «Абилимпикс» в 2023 году. Результаты вдвое превысили показатели прошлого года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Чемпионат профмастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья проходит с 2015 года. Здесь участники могут показать свои таланты и найти хорошую работу», - пояснил он.

Свыше 200 московских компаний стали партнерами «Абилимпикса». В число наиболее востребованных направлений трудоустройства входят IT, образование, сферы услуг и гостеприимства, торговля. Многие участники чемпионата трудоустроились на производства.

Глава города добавил, что Москва поддерживает всех, кто находится в поиске работы. В частности, инвалидам предоставляют бесплатное профобучение и повышение квалификации. Переподготовку кадров проводят в 12 ведущих вузах, колледжах и образовательных центрах столицы. Специально для трудоустройства людей с ОВЗ в службе занятости запустили программы «Топ-500 резюме», «Доступная работа» и «Маршрут возможностей участников чемпионата „Абилимпикс“». Открыли клуб соискателей с инвалидностью «Хочу работать».

Программу мероприятий разработали в Москве к Международному дню инвалидов. Она нацелена на поддержку и интеграцию в общество людей с особенностями здоровья.

Работа Инвалиды Сергей Собянин Москва 2023
03 декабря 2023, 09:51
Москвичей пригласили в парки на бесплатные декабрьские фотовыставки
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В Москве на открытых площадках в декабре представят несколько фотовыставок. Посетителей парков ждут экспозиции с элементами нейро-арта и работы с применением ИИ, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

В преддверии открытия катка в парке Горького организовали фотовыставку «Зима в парке Горького». Экспозиция представляет собой кадры именитого советского фоторепортера Эммануила Евзерихина. Гости смогут увидеть снимки зимнего карнавала и новогодней ели 1940-1941 годов.

В саду имени Баумана откроют фотовыставку «Мой Дагестан. Наш Расул» в честь 100-летия со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. В парке «Ходынское поле» москвичей и туристов ждут несколько проектов. Среди них - собственная экспозиция парка «Прогулка с домашним питомцем», которую посвятили всемирному Дню домашних животных. В декабре там пройдет фотовыставка с элементами нейро-арта «Огонь, вода и свинцово-оловянные трубы» в честь Московского международного дома музыки. Гостям парка покажут, как его изобразила нейросеть.

В саду «Эрмитаж» представят выставку о Великом Новгороде с известными архитектурными памятниками и комплексами, а также древними монастырями. Парк «Горка» в декабре приглашает посетителей ознакомиться с проектом «Роза Хутор - сказка горного Черноморья».

Главархив запустил новую онлайн-выставку «Российский сказочный персонаж Дед Мороз». Ее можно увидеть в виртуальном музее «Москва - с заботой об истории».

Выставки Москва 2023

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