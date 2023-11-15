15 ноября 2023, 10:02

Почти 20% от месячной нормы осадков выпало в Москве за прошлые сутки

Сайт мэра и правительства Москвы
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За минувшие 24 часа Москву залило дождем. Об обильных осадках и о погоде в среду сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, за прошлые сутки выпало от пяти миллиметров осадков на ВДНХ до 10 миллиметров в Тушине, что составило примерно 20% от месячной нормы.

Тишковец отметил, что ночью в Москве минимальная температура была +1,6 градуса. В Подмосковье, в Луховицах, зафиксировали заморозки до -1,7 градуса.

Синоптик добавил, что 15 ноября будет облачная с прояснениями погода, местами осадки, атмосферное давление подрастет до 740 миллиметров ртутного столба. В столице днем воздух прогреется всего до +2…+4 градусов. В Московской области температура будет варьироваться от 0 до +5 градусов.

Жителей Москвы предупредили о резком скачке атмосферного давления к концу недели. К выходным оно подрастет до 755 миллиметров ртутного столба.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве
15 ноября 2023, 10:36
Каток на ВДНХ откроют в конце ноября
Сайт мэра и правительства Москвы
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Каток на ВДНХ откроет юбилейный сезон 24 ноября. Посетителей ждут концерты, занятия по фигурному катанию, конкурсы и флешмобы, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«В предстоящем сезоне катку на ВДНХ исполняется 10 лет. Он сможет одновременно принять почти две тысячи человек. Площадь ледового покрытия составит около девяти тысяч квадратных метров», - уточнила она.

Сергунина отметила, что во время катания перед москвичами и туристами откроются виды на исторические павильоны «Космос» и «Транспорт СССР», Главную аллею и новый павильон «Атом».

Темой сезона стал «Полет во времени» с отсылкой к грезам о космосе и стремлению к высоким достижениям. На открытии в 18:00 состоится шоу о человеке, мечтающим стать космонавтом. Несколько площадок представят мероприятия 25 ноября с 16:00 до 20:00. В частности, на Северной петле кольцевой дороги посетители увидят театральное событие и светозвуковую инсталляцию «Северное сияние - полет во времени». Рядом с аттракционом «Школа спасателей» покажут музыкальное представление «Время легенд».

Всю зиму на катке гостей будут ждать выступления артистов, утренние зарядки, конкурсы, костюмированные вечеринки, тематические программы и дни регионов на международной выставке-форуме «Россия».

По программе лояльности «Друзья ВДНХ» горожане смогут сэкономить на посещении музейно-выставочных, развлекательных и спортивных мероприятий на территории выставки. Скидки варьируются от пяти до 20%.

Москва 2023 ВДНХ
15 ноября 2023, 10:09
Собянин подвел итоги строительства соцобъектов в 2023 году
Сайт мэра и правительства Москвы
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С начала этого года в Москве построили и открыли более 90 социальных объектов, 62 из которых — за счет внебюджетных средств. Так в столице появилось 39 детских садов и 20 школ, а также 16 спортивных учреждений, сообщил в Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

С начала этого года в Москве построили и открыли более 90 социальных объектов, 62 из которых - за счет внебюджетных средств. Так в столице появилось 39 детских садов и 20 школ, а также 16 спортивных учреждений, сообщил в Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

«Построили 39 детских садов и 20 школ. Половину - в ТиНАО. Часть социальных объектов инвесторы возвели по программе стимулирования создания мест приложения труда», - добавил он.

Например, в городе открыли многофункциональный кластер «Ломоносов», павильон «Атом» на ВДНХ, досуговый центр в районе Теплый Стан.

Собянин добавил, что в Москве за это время построили 16 объектов здравоохранения, в том числе два корпуса Научного центра неврологии, флагманский центр ГКБ № 15 имени Филатова, девять детских и взрослых поликлиник и такое же количество спортивных учреждений.

Также 40 соцобъектов появятся на территориях кварталов, формируемых в рамках программы реновации в Москве, до конца 2026 года.

Строительство Сергей Собянин Москва 2023
15 ноября 2023, 09:41
Строительство школы на 825 мест одобрили в Нижегородском районе Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
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Новая школа на 825 мест появится в Нижегородском районе Москвы, на Рязанском проспекте. Ее построят за счет инвесторов, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Инвесторы возведут объект на Рязанском проспекте в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда», - добавил он.

Собянин уточнил, что такие проекты дают возможность предпринимателям получить льготы и обеспечить столицу регулярной застройкой новых районов.

Ранее стало известно, что возведение современной школы с двухуровневым актовым залом и амфитеатром продолжается на территории жилого комплекса «Мытищи Парк». В Министерстве жилищной политики Московской области уточнили, что здание будет гармонировать с окружающей застройкой в рамках дизайн-кода «Оттенки севера».

Школы Строительство Сергей Собянин Москва 2023
15 ноября 2023, 08:38
Москвичам пообещали похолодание
Сайт мэра и правительства Москвы
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В ближайшие дни на Москву обрушится похолодание. С пятницы в дневные часы ожидаются минусовые температуры, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, ночью 16 ноября в столице столбики термометра покажут отметки -1… 1 градус. В Московской области температура снизится до -4 градусов. В дневное время суток столбик термометра покажет отметку в 2 градусов.

«Дальше понижение температуры станет еще заметнее. В ночь на пятницу в Москве прогнозируется до -3…-5 градусов, а по области - до -8 градусов, днем максимум в регионе будет до -2…-6 градусов», - уточнил метеоролог.

Вильфанд добавил, что в выходные дни москвичей ждет морозная погода. В ночные часы похолодает до -4…-9 градусов, днем - до -1…-6 градусов. Температурный фон будет на 2-2,5 градуса ниже нормы.

Однако погода будет хорошей, считает синоптик.

«Переменная облачность, без осадков, солнышко, ветер слабый, легкий морозец. Это хорошая и радостная погода. Если сравнивать с прошлыми выходными, то понижение температуры будет почти на 10 градусов, но тогда было мрачно, серо. В эти дни погода будет гораздо приятнее», - сказал он.

В столице в конце этой недели выпадет снег. Местами покров достигнет одного-двух сантиметров.

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