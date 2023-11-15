Почти 20% от месячной нормы осадков выпало в Москве за прошлые сутки

По его словам, за прошлые сутки выпало от пяти миллиметров осадков на ВДНХ до 10 миллиметров в Тушине, что составило примерно 20% от месячной нормы.

Тишковец отметил, что ночью в Москве минимальная температура была +1,6 градуса. В Подмосковье, в Луховицах, зафиксировали заморозки до -1,7 градуса.

Синоптик добавил, что 15 ноября будет облачная с прояснениями погода, местами осадки, атмосферное давление подрастет до 740 миллиметров ртутного столба. В столице днем воздух прогреется всего до +2…+4 градусов. В Московской области температура будет варьироваться от 0 до +5 градусов.

Жителей Москвы предупредили о резком скачке атмосферного давления к концу недели. К выходным оно подрастет до 755 миллиметров ртутного столба.