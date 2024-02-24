24 февраля 2024, 13:40

Почти 20 домов с картушами капитально отремонтировали в Москве

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В Москве завершили капитальный ремонт в 18 домах с картушами. Мастера используют качественные материалы, чтобы воссоздать первозданную красоту декора фасадов, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Всего с момента старта программы капремонта удалось восстановить 18 домов с картушами. Среди них - шестиэтажный жилой дом на Старой Басманной улице, построенный в 1908 году.

Специалисты восстановили фасад, крышу, подъезд и подвал, а также установили новые инженерные коммуникации. Реставраторы воссоздали архитектурные детали и привели в порядок стены, используя современные материалы.

В Гагаринском переулке отремонтировали жилую пятиэтажку. П-образный дом с проездной аркой и картушем построили в 1910 году по проекту архитектора Дмитрия Челищева.

В Москве также проведут реконструкцию павильонов киностудии имени Горького. В районах Ростокино и Левобережный отремонтируют старые и построят новые корпуса.

Ремонтные работы Москва
24 февраля 2024, 12:50
Соревнования школьных лиг Москвы объединили свыше 800 тысяч детей
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В соревнованиях школьных лиг Москвы за четыре года приняли участие больше 800 тысяч детей. В общей сложности в столице действуют 20 школьных спортивных лиг, сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Самые массовые в этом учебном году - по волейболу, мини-футболу и баскетболу», - отметил он.

Глава города уточнил, что детские соревнования проходят по футболу, баскетболу, пляжному волейболу, гандболу, бадминтону и самбо. Школьники также борются за победу в настольном теннисе и художественной гимнастике. Состязания проводят по киберспорту, шашкам и шахматам.

Большая часть лиг включает отборочный и финальный этапы. Сначала команды встречаются на уровне межрайонных объединений, на завершающей стадии турниров определяют победителей. Лучшие спортсмены становятся участниками всероссийских соревнований.

Ранее подвели итоги шестого Московского детского чемпионата «Мастерята». В нем участвовали примерно восемь тысяч школьников из 478 образовательных учреждений столицы.

Спортсмены Дети Школьники Москва
24 февраля 2024, 12:20
Ефимов: производство лекарств и медизделий в Москве выросло в 1,4 раза по итогам 2023 года
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За 2023 год в столице выпустили на 40,3% больше лекарств и медицинских изделий, чем по итогам 2022-го. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Мэр столицы Сергей Собянин ранее отметил, что объем производства московских предприятий обрабатывающей промышленности за прошлый год увеличился на 18,5%.

Ефимов назвал Москву одним из главных центров развития российской фармацевтической отрасли. По его словам, в городе работает около 200 производителей лекарственных средств и медизделий. В этих компаниях трудятся более 15 тысяч человек.

«По итогам 2023 года предприятия выпустили в 1,4 раза больше продукции, чем в 2022-м. Для активного и эффективного развития этой отрасли в столице был сформирован фармацевтический кластер. Сегодня в него входят 11 компаний, восемь из которых уже работают», - рассказал заместитель мэра Москвы.

Кластер предусматривает освоение производства лекарственных препаратов по 128 международным непатентованным наименованиям, добавил Ефимов.

В Москве изготавливают антибиотики и вакцины, лекарства для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний нервной системы. Также в городе выпускают препараты для людей с сахарным диабетом По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, по итогам 2023 года объем производства противоопухолевых препаратов в городе поднялся в 1,2 раза - почти до 2,8 миллиона упаковок. Кроме того, в столице выпустили 1,3 миллиона упаковок лекарств для лечения органов дыхательной системы, что в три раза превышает показатели 2022 года, отметил Овчинский.

«Поддержку столичным производствам в условиях растущего спроса оказывает город. Например, в прошлом году подписали четыре офсетных контракта в сфере фармацевтики. Ожидается, что первые поставки по ним начнутся в 2025–2026 годах», - сообщил министр правительства Москвы.

Столица стала первым субъектом России, заключающим офсетные контракты с инвесторами. За счет этого компании строят или модернизируют производства, создают рабочие места, а город гарантированно получает необходимую продукцию.

На сегодняшний день Москва - лидер по офсетным соглашениям. С 2017 по 2023 год город заключил 17 таких контрактов, включая восемь в сфере фармацевтики и два - с предприятиями, выпускающими медизделия.

Столичным промышленникам доступны более 20 системных мер поддержки города, в том числе субсидии и целевые займы. Также действует набор антикризисных инструментов.

Экономика Промышленность Москва
24 февраля 2024, 11:55
Дорогу от Саларьева до Калужского шоссе возведут в ТиНАО
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В Новой Москве планируют построить дорогу от Саларьева до Калужского шоссе. Готовую трассу откроют в 2028 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что новая дорога станет полноценным дублером МКАД и трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе. Она соединит Филимонковское шоссе и строящуюся дорогу Мамыри - Пенино - Шарапово.

Мэр отметил, что протяженность новой автодороги превысит пять километров. Проектом также предусмотрено строительство двух эстакад и моста через реку Сосенку. На все работы уйдет четыре года.

Собянин напомнил, что в ТиНАО уже возвели свыше 380 километров дорог, в том числе 10 разных дублеров участков МКАД и ЦКАД.

Кроме того, в столичном районе Солнцево на 90% возвели новый транспортный хаб «Говорово». Строители приступили к оформлению лицевой части здания конечной станции и начали монтировать коммуникационные сети.

Строительство Дороги Сергей Собянин ТиНАО Москва
24 февраля 2024, 11:21
Овчинский: «Полипластик» выпустил уникальные материалы для автопромышленности
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Инженеры московской научно-производственной компании «Полипластик» разработали более 10 материалов на основе термоэластопластов. Несколько из них не имеют аналогов в России, их используют в различных отраслях промышленности, в том числе автомобильной. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Сейчас в Москве по поручению мэра Сергея Собянина работает программа для повышения инвестиционной привлекательности столицы для российских промышленных компаний. Столичным предпринимателям доступны меры поддержки от города, в том числе целевые займы и субсидии.

«Полипластик» также планирует за первые полгода 2024-го запустить серийное производство композиционных материалов на основе термоэластопластов. Их будут использовать в кабельной промышленности, строительстве, межтрубных уплотнителях, электротехнике и других отраслях.

Овчинский уточнил, что при выходе на полную мощность предприятие будет выпускать до восьми тысяч тонн продукции в год.

Особенность термоэластопласта в том, что при обычной температуре такой материал по свойствам схож с резиной, но при нагревании - размягчается. Его можно использовать там, где необходимо сочетание упругости и пластичности.

Руководитель предприятия Александр Павлов рассказал, что на российском рынке кратно выросли запросы на разработку и внедрение отечественных материалов на основе термоэластопласта. Это и поспособствовало быстрому запуску проекта.

Строительство Россия Бизнес Промышленность Москва

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